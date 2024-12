Ladri acculturati rubano libri a studentessa dopo aver spaccato il vetro dell’auto. A Vittoria

Un’auto parcheggiata in via Principe Umberto a Vittoria. Qualcuno ha spaccato i vetri dello sportello posteriore di una Fiat Panda scura e ha rubato quanto si trovava all’interno. Sul sedile posteriore erano stati sistemati la valigia con i vestiti di una studentessa universitaria che stava per ripartire dopo alcuni giorni di vacanza. E in un’altra borsa c’erano anche i libri e materiale universitario con cui la giovane si stava preparando per affrontare gli esami.

Un danno enorme per la giovane vittoriese che subito dopo il Natale ha versato le sue lacrime e ha lanciato un appello sui social. Spera che qualcuno la aiuti a ritrovare quanto le è stato rubato, promette anche una ricompensa di 300 a chi possa aiutarla ad avere notizie. “Abbiate il buonsenso di restituirmi tutto!” scrive la giovane studentessa vittoriese.

La giovane utilizza la sua pagina facebook e la notizia ha fatto in poche ore il giro della città condivisa da quanti cercano di fare ogni sforzo per aiutarla. La speranza è che la notizia giunga anche ai ladri o al ladro che possa muoversi a compassione e decidere di restituire. I testi universitari hanno un valore esiguo per chi ruba, ma hanno un valore enorme per chi su quei libri e su quegli appunti sta costruendo il proprio futuro.

L’episodio riporta in primo piano quanto il problema della microcriminalità e della sicurezza a Vittoria così come in altre città. In questi giorni nella città ipparina sono stati segnalati alcuni episodi di furti con le vetrine dei negozi spaccate con un sasso o un altro oggetto contundente. E questa volta è toccata anche a una vettura.

© Riproduzione riservata