L’addio di Comiso a Carlotta Puccia, 2 anni. Proclamato lutto cittadino
15 Ago 2025 21:41
Lutto cittadino sabato 16 agosto a Comiso. La città di ferma per il funerale di Carlotta Puccia, la bimba di appena 2 anni morta nell’incidente stradale del 10 agosto scorso lungo la strada statale 514 Ragusa- Catania. I genitori si stavano recando a Catania per una visita ad una nonna ricoverata in ospedale. Carlotta era insieme a loro. All’altezza del bivio di Licodia Eubea l’auto su cui viaggiavano, una Lancia Musa, si è scontrata con un minivan. Le conseguenze maggiori sono state proprio per la piccola Carlotta, che è morta sul colpo, mentre i genitori sono ricoverati negli ospedali di Caltagirone e Catania.
La giunta ha deliberato il lutto cittadino “per ricordare – ha detto il sindaco Maria Rita Schembari – tutte le vittime della strada che, in questi ultimi giorni, hanno funestato la nostra comunità con la loro precoce scomparsa”.
Il 14 agosto sono stati celebrati i funerali di Giuseppe Ruscica e della figlia Martina. Giuseppe Ruscica, di origini vittoriesi, viveva da qualche anno a Comiso, mentre la figlia Martina si era trasferita a Sesto San Giovanni, e lavorava nella scuola “Martiri della Libertà”. Martina stava trascorrendo alcuni giorni di ferie con la sua famiglia nella casa di Scoglitti.
Quattro giorni fa è stata la volta di Salah Abdi Abukar, il somalo di 36 anni morto sempre a causa di un incidente sulla strada Comiso – Mazzarrone, a tre chilometri da Comiso.
