Festa di San Giovanni battista a Vittoria: l’uscita, la processione, “u iuocu i fuocu”

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Festa in onore di San Giovanni battista a Vittoria. Come da tradizione, la prima domenica di luglio, a Vittoria è dedicata ai festeggiamenti in onore di San Giovanni battista, con la processione serale per le vie della città.

La giornata di festa è iniziata al mattino quando, dopo le celebrazioni eucaristiche, alle 12 si è avuta la discesa del simulacro che alle 17 è stato poi addobbato e preparato per la processione. Alle 18, la solenne concelebrazione eucaristica, presieduta dal vescovo Giuseppe La Placa, animata dalla Corale della basilica.

Alle 19,30, quando il giorno volgeva verso il tramonto, il simulacro del Battista, condotto dai portatori, ha lasciato la basilica omonima e si è affacciato sulla piazza antistante la chiesa, accolta dal lancio di volantini colorati. La processione, accompagnata dal parroco, don Salvatore Converso e dal vicario parrocchiale, don Mario Modica, ha attraversato le zone centrali della città.

A conclusione della processione, nella Basilica è stata celebrata l messa notturna, presieduta da don Giuseppe Riggio, mentre in piazza del Popolo si è svolto lo spettacolo lirico -sinfonico del Corpo bandistico “Risveglio Kamarinense”, diretto dal maestro Lorenzo Emmolo. Per ultimo, lo spettacolo pirotecnico “U iuocu i fuocu” in contrada Giardinazzo.

Il giorno di lunedì è noto a Vittoria come “lunedì di San Giovanni”: tradizionalmente, tutti i negozi e le attività commerciali sono chiuse. La giornata è dedicata alla gita al mare o in campagna e, per tanti, al trasferimento nella casa di villeggiatura di Scoglitti, dove trascorrere le settimane centrali dell’estate.

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