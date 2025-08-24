Lacrime ed emozioni a Raccontami di Te: quando la scrittura incontra la pittura e diventa magia. Anzi… malìa

Una notte magica, fatta di emozioni, ricordi e intrecci artistici. È quella che si è vissuta ieri sera, 23 agosto 2025, al Castello di Donnafugata, cornice incantevole della quarta edizione di “Raccontami di Te…”, l’evento promosso dall’associazione Malia, che fonde scrittura, pittura, teatro, musica e moda in un’esperienza unica capace di coinvolgere il pubblico e renderlo parte di un grande viaggio emotivo.

Gli ideatori del progetto, Debhorah Di Rosa e Salvo Garipoli, hanno ricordato come l’iniziativa sia nata per stimolare una partecipazione attiva e profonda: «Ciascuno di noi porta nel cuore il ricordo di una persona speciale: un bene prezioso che vorremmo non perdere mai. “Raccontami di Te” nasce proprio dalla volontà di dare sostanza a queste emozioni, sentirle e renderle immortali, attraverso il potere magico delle parole e dei colori».

A dare voce alle storie di questa edizione è stata Giulia Guastella, attrice e autrice che ha saputo conquistare il pubblico con la sua sensibilità. Il suo percorso teatrale è ricco di esperienze e riconoscimenti, tra cui gli spettacoli “Idonea ma non ammessa”, “Artemisia, la pittora” – vincitore di diversi premi tra cui il prestigioso Giulietta Masina – e “Il modo giusto (per sbagliare)”, portato in scena allo Zelig di Milano.

Non solo parole, ma anche nuove forme d’arte hanno caratterizzato la serata. Sul palco, infatti, hanno sfilato le creazioni di Mariella D’Angelo, una collezione capace di unire passato e presente, tradizione e modernità, con abiti che hanno vestito la serata di fascino e meraviglia.

Momento centrale dell’evento è stato l’incontro tra scrittura e pittura: i racconti, infatti, sono stati affidati a pittori che li hanno interpretati in immagini e colori. Tra questi, “Un ricordo… una serata di maggio in compagnia di mio nonno Turiddu”, in cui l’autore ha narrato la Sicilia di un tempo, fatta di silenzi e sguardi. Il racconto ha ispirato il quadro firmato da Ilenia Madaro, che ne ha restituito visivamente l’intensità. Altro momento molto apprezzato è stato “A Morena”, una narrazione che racconta il colpo di fulmine destinato a durare tutta la vita: a interpretarlo in pittura è stato Matteo Garzia, che ha trasformato le parole in un’opera carica di suggestione.

Tra gli ospiti della serata anche il presidente dell’Accademia delle Prefi, Salvatore Battaglia, che ha offerto il suo contributo con il racconto “Gennaio 2021”, legato all’interpretazione pittorica di Garzia.

Ancora una volta, “Raccontami di Te…” ha dimostrato di non essere soltanto un evento, ma un vero e proprio viaggio nei sentimenti, capace di intrecciare linguaggi artistici diversi in un unico grande abbraccio al pubblico. L’edizione 2025 ha confermato la crescita costante della rassegna, che anno dopo anno si arricchisce di nuove voci, talenti e forme espressive.

L’appuntamento è già fissato per il prossimo anno

