Laboratorio della droga scoperto a Vittoria, arrestati due pregiudicati. Trovati 147 kg di cannabis. VIDEO

Sono stati arrestati dalla polizia di stato due vittoriesi rispettivamente di 65 e 55 anni, entrambi con precedenti per droga. L’accusa è di produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

UN IMPIANTO SOFISTICATO

La polizia ha notato lo strano andirivieni dei due pregiudicati da un casolare rurale nel territorio di Vittoria. Dopo una perquisizione domiciliare, in un sotterraneo del casolare, è stato trovato un vero e proprio “laboratorio della droga”: 438 piante di cannabis per un peso complessivo di 147 kg. Il laboratorio era munito di i impianto di ventilazione ed illuminazione, tutto costituito ad arte con sofisticate lampade alogene, potenti ventilatori e climatizzatori per accelerare il processo di maturazione ed essicazione della cannabis, oltre a numerosi prodotti fertilizzanti.

In casa di uno dei due venivano trovati altri 5 kg di marijuana già essiccata e confezionata.

Dal controllo esterno al casolare, si è scoperto anche un impianto elettrico abusivo e diretto ad un palo della luce dell’Enel, per una potenza superiore ai 70 kw. I due sono stati arrestati e condotti in carcere a Ragusa, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’ingente quantitativo di stupefacenti, una volta immesso nel mercato illecito, avrebbe fruttato un milione di euro circa.