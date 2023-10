La Volley Modica tra i banchi di scuola

L’Avimecc Volley Modica sta promuovendo un’iniziativa presso la Scuola “Raffaele Poidomani” con l’obiettivo di sensibilizzare i bambini sull’importanza di una corretta alimentazione e di uno stile di vita sano. La delegazione dell’Avimecc Volley Modica, composta dal presidente Ezio Aprile, dal capitano Stefano Chillemi, dall’allenatore Enzo Distefano e dal nutrizionista dottor Giuseppe Giuliano, si è incontrata con gli studenti della scuola grazie alla disponibilità della professoressa Veneziano, Dirigente Scolastico dell’istituto modicano.

L’incontro mira a spiegare ai bambini l’importanza di una dieta equilibrata e di uno stile di vita attivo non solo per gli atleti, ma per tutti, nella vita di tutti i giorni. Questa iniziativa è volta a promuovere la consapevolezza su come le scelte alimentari e lo stile di vita possano influire sulla salute e sul benessere generale.