La Volley Modica torna in palestra in vista del Lecce. Da dimenticare gli episodi di Ortona

Oggi al PalaRizza riprendono gli allenamenti dell’Avimecc Modica in vista della sfida casalinga di domenica contro l’Aurispa Links per la Vita Lecce, valida per il campionato di Serie A3 di pallavolo maschile.

Vittoria ad Ortona e spiacevoli incidenti

I biancoazzurri arrivano al match con grande determinazione, forti della recente vittoria in trasferta contro la vicecapolista Sieco Service Ortona. Un successo in quattro set che ha dimostrato la crescita della squadra dopo un inizio di stagione segnato da infortuni e difficoltà. Tuttavia, la gioia per il risultato è stata offuscata dagli episodi di violenza avvenuti al termine della partita: i giocatori e i dirigenti della squadra sono stati vittime di minacce, aggressioni verbali e persino del lancio di un seggiolino, culminati in una scorta della polizia per lasciare la città.

Le parole del presidente Ezio Aprile

Il presidente Ezio Aprile ha espresso amarezza per l’accaduto: “Episodi come quelli di Ortona non dovrebbero accadere, soprattutto nel mondo della pallavolo, che si è sempre distinto per correttezza e sportività. I miei atleti e i dirigenti hanno vissuto momenti di paura, ma la loro motivazione è rimasta intatta. La vittoria sul campo è stata meritata e rappresenta il risultato di un grande lavoro di squadra.”

Il presidente ha inoltre sottolineato l’importanza di intervenire per garantire che questi episodi non si ripetano, auspicando che i responsabili vengano individuati e puniti.

Focus sul campionato

Nonostante la difficile partenza stagionale, l’Avimecc Modica ha trovato continuità di rendimento dalla terza giornata in poi, guadagnandosi un posto in zona playoff. La vittoria contro una delle squadre più quotate del torneo certifica la qualità del gruppo, che ora guarda al futuro con ottimismo.

“Questa squadra ha dimostrato la sua forza sul campo. Non ci lasceremo fermare da episodi spiacevoli come quello di Ortona. I ragazzi sono concentrati e pronti a dare il massimo,” ha concluso Aprile.

Prossimo impegno

Domenica l’Avimecc Modica ospiterà l’Aurispa Lecce, un avversario da non sottovalutare. La squadra dovrà mettere in campo la stessa determinazione mostrata a Ortona per continuare a consolidare la propria posizione in classifica.

La sfida rappresenta un’occasione per i biancoazzurri di dimostrare ancora una volta il loro valore, puntando a regalare al pubblico del PalaRizza una prestazione di alto livello.

© Riproduzione riservata