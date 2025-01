La Volley Modica torna in palestra dopo la delusione di Lagonegro, i biancoazzurri preparano la sfida contro Campobasso

Dopo la sconfitta nella lunga trasferta contro Lagonegro, l’Avimecc Modica torna oggi al lavoro al PalaRizza per preparare il doppio impegno casalingo che potrebbe rivelarsi cruciale per la stagione. I biancoazzurri, guidati dal coach Enzo Distefano e capitanati da Stefano Chillemi, si concentreranno sulla sfida di domenica prossima contro la Energytime Campobasso, seguita dal match contro Sabaudia, un vero e proprio scontro diretto.

Coach Distefano: “Due finali davanti a noi”

Il tecnico modicano ha chiesto alla squadra di affrontare una partita alla volta, a partire da Campobasso, squadra che ha cambiato volto dopo il mercato invernale. “Campobasso non è più il sestetto dell’andata. Dobbiamo approcciare la gara al massimo, come fosse una finale. Questi due incontri saranno fondamentali per risalire in classifica e ridurre i margini di errore,” ha dichiarato Distefano.

Focus sul futuro

Con Campobasso ultimo in classifica ma rinforzato e Sabaudia come diretto concorrente, le prossime due partite al PalaRizza rappresentano un crocevia importante. “Pensiamo a una gara alla volta, ma sappiamo che queste due sfide per noi sono cruciali. Saranno come due finali e dobbiamo affrontarle con il giusto atteggiamento e concentrazione,” ha concluso il coach.

© Riproduzione riservata