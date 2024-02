La Volley Modica torna in palestra dopo il k.o. con Sabaudia, domenica nuova sfida al “PalaRizza”

Dopo la delusione del ko casalingo contro Sabaudia, l’Avimecc Volley Modica si rimette subito al lavoro in palestra per preparare la prossima sfida al “PalaRizza” contro il Tim Montaggi Marcianise, squadra che lotta per la salvezza.

La sconfitta contro Sabaudia ha dimostrato che il campionato di serie A3 di quest’anno è estremamente competitivo e non bisogna mai abbassare la guardia, nemmeno contro squadre dalla classifica meno favorevole. La prossima partita va affrontata con la massima attenzione, evitando cali di tensione, perché anche il Marcianise arriverà a Modica con l’obiettivo di conquistare punti preziosi per la salvezza.

Il vice capitano dell’Avimecc Volley Modica, Vincenzo Nastasi, esprime il dispiacere e l’amarezza per la sconfitta contro Sabaudia, soprattutto perché si trattava di un’occasione importante per raggiungere gli obiettivi prefissati. Ora è fondamentale concentrarsi immediatamente sulla prossima sfida, consapevoli che ogni partita conta nel rush finale della stagione regolare. Non si può permettere di sottovalutare il Marcianise, poiché ogni punto è cruciale in questa fase della competizione.

Nastasi sottolinea l’importanza di dare sempre il massimo, partita dopo partita e allenamento dopo allenamento, senza mai abbassare la guardia. È questo atteggiamento che farà la differenza nel determinare il successo della squadra. La consapevolezza di affrontare un’altra partita difficile contro una squadra determinata a lottare per la salvezza spinge l’Avimecc Volley Modica a concentrarsi al massimo per ottenere un risultato positivo.

