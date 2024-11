La Volley Modica torna al “PalaRizza” con Lagonegro

L’Avimecc Modica si prepara a una sfida cruciale domenica alle 16 al PalaRizza, dove affronterà la Rinascita Lagonegro per la sesta giornata del campionato di Serie A3 di pallavolo. Una partita importante per entrambe le squadre, alla ricerca di una svolta in una stagione fin qui complicata.

Il punto della situazione

La Rinascita Lagonegro, nonostante il valore del roster, ha solo 5 punti in classifica, un bottino che non rispecchia il loro reale potenziale.

L’Avimecc Modica, fanalino di coda, ha bisogno di una prestazione convincente per riscattarsi e interrompere una serie di risultati deludenti, tra cui la recente sconfitta contro Lecce.

Le dichiarazioni del coach Enzo Distefano

Il tecnico dei biancoazzurri ha sottolineato l’importanza di un cambio di mentalità:

“Non possiamo più permetterci prestazioni opache. Ho chiesto ai ragazzi una prova all’altezza delle loro capacità. Affronteremo Lagonegro a viso aperto, consapevoli delle difficoltà, ma senza paura.”

Distefano ha invitato il pubblico a sostenere la squadra, evidenziando l’impegno degli atleti che lavorano con sacrificio dal 25 agosto: “I nostri tifosi possono fare la differenza. Abbiamo bisogno del loro supporto e della loro energia.”

Pedro Putini: il leader in campo

Il palleggiatore brasiliano Pedro Putini ha ribadito la necessità di una vittoria:

“Abbiamo lavorato duramente, ma ora servono i risultati. Dobbiamo migliorare nella gestione dei set, soprattutto quando siamo in vantaggio. Il campionato è lungo, ma non possiamo permetterci altre distrazioni.”

Putini ha evidenziato l’importanza di restare agganciati alle squadre che precedono in classifica: “Ci servono punti per mantenere vive le nostre speranze.”

Un match ad alta intensità

Con una Lagonegro affamata di riscatto e un’Avimecc Modica desiderosa di invertire la rotta, la sfida promette di essere combattuta. La squadra di casa punta a sfruttare il fattore campo e a dare il massimo davanti ai suoi tifosi.

Il PalaRizza si prepara a vivere un pomeriggio di grande pallavolo: la partita rappresenta non solo una tappa del campionato, ma anche un banco di prova per il carattere e la determinazione della squadra modicana.

