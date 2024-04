La Volley Modica sconfitta al tie break a Catania

È stata una partita intensa e combattuta quella tra l’Avimecc Volley Modica e l’Astra Stadium, che si è conclusa con una sconfitta al tie-break per la formazione modicana. Nonostante i buoni risultati ottenuti nei primi due set, i giovani biancoazzurri hanno subito un’incredibile rimonta da parte degli avversari, che sono riusciti a portare a casa la vittoria.

Nonostante la delusione per la sconfitta, l’Avimecc Volley Modica può contare su una seconda possibilità nella prossima partita, in programma sabato prossimo. Gli obiettivi sono chiari: vincere la gara senza arrivare al tie-break per garantirsi la promozione in serie C, o in alternativa affrontare il Golden Set per determinare la squadra promossa nella categoria superiore.

Sarà una sfida cruciale e i giocatori modicani sono pronti a dare il massimo per raggiungere il loro obiettivo.

