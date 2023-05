La Volley Modica sceglie Enzo Di Stefano, sarà lui il successore di Giancarlo D’Amico

Enzo Di Stefano (nella foto) è il nuovo allenatore dell’Avimecc Volley Modica. La dirigenza biancoazzurra, dopo un breve confronto, ha deciso di affidargli la guida tecnica della prima squadra promuovendolo dal ruolo di secondo che ha rivestito con Giancarlo D’Amico a primo tecnico del sestetto modicano.

Una scelta oculata e ponderata che permetterà alla squadra e alla dirigenza di continuare il processo di crescita iniziato due stagioni fa con D’Amico, ma di cui Enzo Di Stefano ha fatto parte in maniera determinante come vice allenatore.

“Dal momento in cui abbiamo preso atto delle esigenze di Giancarlo D’Amico – spiega il presidente Ezio Aprile – io in primis, ma tutta la dirigenza non ha avuto nessun dubbio a indicare Enzo Di Stefano come suo successore. Enzo lavora ormai con noi da cinque anni e possiamo dire che ha fatto la gavetta con noi, è cresciuto insieme a noi partendo dal settore giovanile per poi spostarsi in prima squadra come secondo e crescendo in maniera costante e continua nella sua preparazione tecnica e professionale. La sua “promozione” a primo allenatore era un progetto che doveva prendere piede in un futuro prossimo, ma per via di fattori contingenti è stato solo anticipato. Quando è stato deciso di portare a Modica Giancarlo D’Amico – continua – perchè conoscevamo la sua professionalità e la sua esperienza per aver allenato anche in Superlega, uno dei nostri obiettivi era quello di formare i nostri tecnici facendoli lavorare al suo fianco per acquisire esperienza e farli maturare per poi lanciarli da protagonisti principali. Questo per noi è stato un normale processo di crescita non solo societario e siamo convintissimi che Enzo Di Stefano possa essere all’altezza del ruolo che gli abbiamo affidato. Enzo conosce molto bene l’ambiente Volley Modica e sappiamo che i ragazzi che ha allenato in passato hanno sempre dato un certo peso ai suoi consigli e in lui hanno sempre riposto fiducia. Quando gli abbiamo proposto di allenare la prima squadra – conclude Ezio Aprile – non ha avuto dubbi e paure nell’accettare, forse capendo che questo era nei programmi della società e che questo momento per lui prima o poi sarebbe arrivato”.

Felice e carico per la “promozione” anche il “nuovo” tecnico dei biancoazzurri che avrà il compito di continuare il lavoro iniziato due anni fa da Giancarlo D’Amico con il quale ha lavorato duramente fianco a fianco per due stagioni.

“Ho accettato senza esitare e con grande entusiasmo l’incarico che la dirigenza mi ha affidato – sono le prime parole da primo allenatore dell’Avimecc Volley Modica di Enzo Di Stefano – Proprio sull’entusiasmo, baserò il mio lavoro in palestra. Conosco bene l’ambiente Volley Modica e la piazza modicana. Una piazza dal palato fine e amante della bella pallavolo. Dopo il finale della stagione da poco conclusa – continua – il mio primo obiettivo è far tornare il sorriso a tutto l’ambiente che ora ha voglia di riscatto. L’umiltà, l’entusiasmo e la grinta dovranno essere il filo conduttore, oltre a essere compatti sin dall’inizio della nuova stagione. Ringrazio pubblicamente la dirigenza per la fiducia accordatami – conclude Enzo Di Stefano – che cercherò di ricambiare con il massimo impegno e con tutti i mezzi a mia disposizione”.