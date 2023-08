La Volley Modica punta forte anche sul settore giovanile, Ciccio Italia sarà il tecnico, Giorgio Scavino torna al suo “vecchio amore” come Team Manager

L’Avimecc Volley Modica è impegnata nella promozione del settore giovanile e della seconda squadra, che svolge un ruolo importante nel preparare giovani atleti per il livello professionistico. Al fine di garantire che i giovani crescano senza pressioni e con grande motivazione, la dirigenza guidata da Ezio Aprile ha scelto di affidare le formazioni giovanili e la seconda squadra a un allenatore esperto come Ciccio Italia. Italia sarà affiancato da Giorgio Scavino nel ruolo di Team Manager, che condivide la passione per la pallavolo maschile e giovanile.

Dopo un’esperienza nel volley femminile che gli ha permesso di crescere professionalmente, Ciccio Italia torna al volley maschile, soprattutto nel settore giovanile. Italia afferma che lavorare con i giovani è la sua vera passione, e l’opportunità di allenare in una piazza importante come Modica lo stimola ulteriormente. È entusiasta di collaborare con una dirigenza competente e con Giorgio Scavino, che condivide la sua passione per la pallavolo maschile giovanile. Il loro obiettivo principale sarà far innamorare e appassionare i giovani alla pallavolo.

Anche Giorgio Scavino è tornato nel mondo dell’Avimecc Volley Modica, dopo essersi dedicato al volley femminile. Il suo ruolo di Team Manager si concentrerà sul settore giovanile e under, lavorando a stretto contatto con lo staff tecnico e contribuendo alla crescita dei giovani atleti. Scavino ha sempre avuto a cuore la Volley Modica sin dalla sua fondazione nel 1976 ed è entusiasta di collaborare con persone che condividono la sua passione per la pallavolo maschile.

Entrambi i professionisti sono felici di far parte della Volley Modica e sperano di contribuire al continuo sviluppo dei giovani talenti e al successo della squadra.