La Volley Modica pronta per la sfida contro Ortona: allenamenti intensi e fiducia nel gruppo

Proseguono gli allenamenti dell’Avimecc Modica, determinata ad affrontare con grinta la difficile trasferta contro la Siecoservice Ortona, seconda forza del campionato di Serie A3. Reduci dalla meritata vittoria casalinga contro Napoli, i biancoazzurri guidati da Enzo Distefano sono consapevoli delle difficoltà, ma decisi a giocarsi le loro opportunità senza timori reverenziali.

Stefano Chillemi: “Affronteremo Ortona con rispetto, ma senza paura”

Il capitano dell’Avimecc Modica, Stefano Chillemi, ha sottolineato l’importanza di mantenere alto lo spirito del gruppo: “Siamo contenti della vittoria sofferta contro Napoli, ma ora ci aspetta una delle trasferte più difficili della stagione. Ortona è una squadra molto preparata, ma abbiamo fiducia nella nostra crescita. La società ha costruito un roster dove tutti possono essere titolari, e questo ci dà la possibilità di affrontare ogni partita con ottimismo. Nonostante il rispetto per Ortona, scenderemo in campo con determinazione per cercare di portare a casa punti preziosi”.

Chillemi, rientrato di recente dopo un infortunio, ha elogiato l’aggressività e la grinta dimostrata dai compagni, che hanno permesso alla squadra di superare le difficoltà incontrate nel corso della stagione.

Riccardo Capelli: “Gruppo compatto e motivato per il 2025”

Tra i protagonisti della vittoria contro Napoli, Riccardo Capelli si è distinto come best scorer del match al “PalaRizza” e si prepara con fiducia alla sfida contro la vicecapolista: “La vittoria contro Napoli ci ha dato morale e ci permette di guardare verso l’alto. Dopo settimane complicate, ora il gruppo è al completo, possiamo allenarci al meglio e siamo pronti per affrontare Ortona con tutti i mezzi a disposizione”.

L’atleta brianzolo ha anche ribadito il livello competitivo del campionato: “Ogni partita è una battaglia e nessuna squadra può essere sottovalutata. Domenica abbiamo sfruttato il fattore campo e il supporto del nostro pubblico, dimostrando che siamo una squadra unita e determinata. Personalmente, sono felice della mia prestazione e fiducioso che il 2025 sarà un anno positivo per noi”.

Verso la trasferta di Ortona

La sfida contro la Siecoservice Ortona, in programma domenica, rappresenta un importante banco di prova per l’Avimecc Modica, che punta a proseguire il proprio cammino in Serie A3 con ambizione e consapevolezza dei propri mezzi.

© Riproduzione riservata