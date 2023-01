La Volley Modica prepara la delicata trasferta di Marcianise

Riprende oggi la preparazione dell’Avimecc Volley Modica in vista della delicata trasferta di domenica prossima sul campo del Volley Marcianise.

I biancoazzurri di coach Giancarlo D’Amico dovranno resettare tutto dopo la sconfitta interna con la vicecapolista Ortona e si dovranno concentrare al meglio per i prossimi impegni che per Capelli e compagni saranno di fondamentale importanza per capire quale sarà il futuro del sestetto della Contea.

Contro Ortona, la squadra ha giocato bene a sprazzi, ha messo in difficoltà il sestetto abruzzese soprattutto nel primo set, ma poi i valori in campo sono usciti fuori e Ortona ha dimostrato di essere squadra che non a caso punta al ritorno immediato in serie A2.

“Sicuramente conoscevamo il valore dei nostri avversari – spiega coach Enzo Di Stefano – con giocatori di categoria superiore che meritano il posto che occupano in classifica. Peccato perchè nel primo set siamo riusciti a metterli in difficoltà. Siamo partiti bene in battuta, abbiamo approcciato bene la gara, ma poi i veri valori in campo sono venuti fuori. Dal secondo set in poi, ci hanno messo in difficoltà in tutti i fondamentali, la nostra correlazione muro difesa non ha funzionato come volevamo e penso che Ortona ha meritato la vittoria. Peccato – continua – perchè avevamo lavorato con il giusto focus nonostante i problemi avuti dai singoli, eravamo arrivati con la giusta concentrazione al match, ma il valore degli avversari si è visto in campo. Da oggi – conclude il vice di Giancarlo D’Amico – torneremo a lavorare per preparare il prossimo impegno di Marcianise. Per noi, d’ora in poi, tutte le partite saranno come delle finali, perchè sappiamo che nel girone di ritorno le squadre puntano i loro obiettivi che siano play off , salvezza o play out. Noi andremo a Marcianise consapevoli di affrontare una squadra difficile in un campo difficile, ma non possiamo abbassare la guardia per nessun motivo, quindi da oggi testa a questa partita che per noi sarà fondamentale per il nostro percorso di crescita”.