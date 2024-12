La Volley Modica lotta con onore a Sorrento, la capolista Romeo vince in quattro set

L’Avimecc Modica interrompe la sua striscia di quattro vittorie consecutive con una sconfitta combattuta al PalaTigliana contro la capolista Romeo Sorrento, che si impone per 3-1 dopo due ore di gioco. Nonostante il risultato, i biancoazzurri si sono dimostrati competitivi, mettendo in difficoltà la squadra campana, supportata dal calore del proprio pubblico e guidata dagli ex Calogero Tulone e Francesco Fortes.

L’andamento della partita

Primo set: dopo un avvio equilibrato, Sorrento prende il controllo (8-4), mantenendo il vantaggio grazie a un gioco solido. Modica tenta una rimonta nel finale, ma Sorrento resiste e chiude 25-23 in 28 minuti.

Secondo set: Modica parte bene (7-8), ma un break di 9-3 dei padroni di casa cambia le sorti del parziale. Sorrento gestisce con sicurezza e si impone 25-17 in 26 minuti.

Terzo set: la reazione di Modica arriva con determinazione. Dopo un vantaggio iniziale (6-8), i biancoazzurri mantengono il controllo e chiudono il parziale 19-25 in 30 minuti, riaprendo la gara.

Quarto set: Sorrento non si lascia sorprendere e accelera nella seconda metà del set. Nonostante un tentativo di rimonta da parte di Modica, i campani chiudono 25-22 in 30 minuti, conquistando i tre punti e il titolo di campione d’inverno.

Analisi della gara

L’Avimecc Modica ha dimostrato di poter competere anche contro squadre di alto livello come Sorrento, confermando un ottimo stato di forma nonostante la battuta d’arresto. Il terzo set, vinto con merito, è la prova della capacità dei ragazzi di coach Distefano di rialzarsi e lottare punto su punto.

© Riproduzione riservata