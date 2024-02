La Volley Modica in anticipo al “PalaRizza”, domani i biancoazzurri ospitano Fano

Il match di domani al “PalaRizza” tra l’Avimecc Volley Modica e la Smartsystem Fano si preannuncia come un’importante sfida per entrambe le squadre. Dopo la vittoria contro il Casarano, i “Galletti” della Contea cercheranno di mantenere il momento positivo e di conquistare altri punti cruciali per la classifica, continuando così la lotta per un posto nei playoff promozione.Il coach Enzo Distefano sottolinea l’importanza di ogni punto, soprattutto quelli ottenuti in casa, e esorta i suoi giocatori a entrare in campo con determinazione e consapevolezza, considerando la qualità e l’esperienza della squadra avversaria. Distefano evidenzia anche che il morale della sua squadra è alto dopo la recente vittoria, e che il gruppo ha ancora margini di miglioramento.Il palleggiatore Pedro Putini ribadisce l’importanza di affrontare ogni partita con la stessa determinazione mostrata contro il Casarano, soprattutto considerando la stretta classifica del girone e la necessità di accumulare punti per raggiungere gli obiettivi stagionali. Putini sottolinea l’entusiasmo derivante dalla vittoria precedente e l’importanza di una prestazione ottima in tutti i fondamentali per affrontare una squadra come Fano, anch’essa desiderosa di ottenere un risultato positivo.La sfida si preannuncia quindi avvincente e combattuta fino alla fine, con entrambe le squadre determinate a conquistare i tre punti in palio.