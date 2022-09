La Volley Modica in allenamento congiunto con la Farmitalia Catania, D’Amico: “Un passo in avanti rispetto a Vibo Valentia”

Secondo allenamento congiunto sabato pomeriggio al “PalaRizza” per l’Avimecc Volley Modica che ha ospitato nella struttura di contrada Catagirasi i pari grado della Farmitalia Catania.

Un allenamento proficuo che ha permesso al tecnico modicano e al suo staff di valutare a pochi giorni dall’allenamento di Vibo Valentia il grado di crescita di un gruppo che si sta via via amalgamando sempre di più e sta assimilando il credo pallavolistico del suo tecnico.

“Questa che stiamo vivendo – spiega coach D’Amico – è una fase in cui le squadre iniziano a carburare e con i carichi di lavoro della preparazione si vedono le difficoltà, quindi, è chiaro che non ci possono essere prestazioni di un certo livello sia a livello agonistico, sia a livello fisico. Rispetto all’allenamento di Vibo Valentia, ma questo era un nostro obiettivo – continua – abbiamo fatto registrare dei miglioramenti in fase di ricezione, ma possiamo fare ulteriori passi in avanti. Considerando che in via precauzionale abbiamo tenuto a riposo Stefano Chillemi per un piccolo problema fisico, abbiamo fatto bene anche se la linea di ricezione non era collaudatissima e questo ci lascia ben sperare. Questa è una fase in cui i carichi di lavoro sono imponenti e importanti per tutte le squadre e per noi che abbiamo sostenuto due allenamenti congiunti in una settimana è stato importante reggere il campo che non era cosa facile. Questi allenamenti congiunti – conclude D’Amico – ci devono dare dei segnali importanti e devo dire che quelli che abbiamo avuto noi sono dei segnali positivi che ci fanno ben sperare per il campionato che ormai è quasi alle porte. Dobbiamo lavorare con obiettivi a breve e medio termine, ma credo che la strada imboccata sia quella giusta”.

La squadra, intanto, dopo la domenica di riposo riprenderà gli allenamenti con doppia seduta giornaliera fino a giovedì, mentre venerdì alle 17 è in programma un allenamento congiunto a Reggio Calabria, dove i biancoazzurri del presidente Ezio Aprile saranno ospiti della Omifer Palmi.