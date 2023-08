La Volley Modica ha il nuovo Team Manager, Piero Turlà

È stata annunciata la nomina di Piero Turlà come nuovo Team Manager della squadra di pallavolo Avimecc Volley Modica. Dopo aver giocato per la squadra fino allo scorso campionato, Turlà decide di mettere da parte la carriera da giocatore per assumere un ruolo dirigenziale e contribuire alla crescita e al potenziamento dell’assetto dirigenziale della squadra.

Turlà afferma che, nonostante sia difficile abbandonare il campo da giocatore, ha scelto di intraprendere questo nuovo percorso per rimanere coinvolto nel mondo della pallavolo. Il fatto che questo ruolo sia nella sua città lo riempie d’orgoglio. Grazie alla sua esperienza sul campo, Turlà ritiene di poter fornire un contributo significativo allo staff e ai giocatori. La sua familiarità con l’ambiente e la sua comprensione dei momenti difficili che i giocatori possono affrontare potrebbero essergli di aiuto nell’aiutare la squadra.