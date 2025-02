La vittoria della Meerkat 79-67 con l’Acireale costretto ad arrendersi

Il campionato di basket Dr1 Sicilia prosegue e lo stesso fa la Merkat che è riuscita a vincere, dopo una gara combattuta, contro gli acesi. Un risultato che supera di 12 punti quello della squadra ospite nel conclusivo di 79-67. Un primo tempo equilibrato, con gli ospiti abili a colpire in contropiede e determinati nonostante le assenze di Casiraghi e Gulisano, ha portato la gara in salita ma le capacità della squadra del coach Ninni Gebbia hanno permesso di vincere la gara.

Gli sciclitani, privi di Vigoriti in regia e di Boiardi, hanno dovuto stringere i denti, trovando risorse importanti nel gruppo. Positivo l’esordio di Markovich, autore di 12 punti, mentre il protagonista assoluto della serata è stato Lonatica, che ha trascinato i suoi con 27 punti. La svolta è arrivata nel terzo quarto, quando i locali sono riusciti ad allungare, mantenendo un margine di sicurezza tra i 10 e i 12 punti fino al termine della gara, grazie anche ai canestri di Guastella, decisivo in alcuni momenti delicati della partita.

Resta da migliorare la fase difensiva, che in alcuni momenti ha concesso troppo agli avversari. La Meerkat tornerà già in campo mercoledì sera a Catania per il recupero contro Tretorri, un match fondamentale per consolidare la posizione nella parte alta della classifica.

Tabellini: Lonatica 27, Sorrentino 17, Markovich 12, Guastella 10,

Turtineen 8, Cannizzaro, Romeo, La Rocca, Vigoriti ne, Boiardi ne,

Giannone ne, Sammito ne.

