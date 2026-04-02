La Virtus riposa ma non troppo. “Torna” Di Gregorio che dice: “Pronti per Matera”

La SuperConveniente Virtus Ragusa, dopo il pesce d’aprile fatto nei confronti del suo allenatore e domenica scorsa contro Corato, ha conquistato una vittoria importante che consolida il cammino dei biancazzurri e tiene apertissima la corsa nelle posizioni di vertice del campionato. “Sono contento per i ragazzi – ha detto a fine gara coach Massimo Di Gregorio –. È una prestazione che ci permette di lavorare con più serenità in vista della partita di Matera. Non era facile, ma siamo stati squadra nei momenti più importanti, non ci siamo disuniti. C’è stato qualche momento di down, ma siamo riusciti a reagire in maniera corale, con due o tre difese importanti nei momenti decisivi. Questa cosa ci deve far capire quando alzare il livello”.

Il coach della SuperConveniente ha poi sottolineato la natura fisica della partita e la necessità di restare fedeli alla propria identità di gioco: “È stata una partita di contatti. Dobbiamo essere bravi a giocare con i contatti e a non uscire fuori dalle nostre idee di gioco. Ci saranno momenti di difficoltà in tutte le partite, come ce ne sono stati durante tutto il campionato, ma domenica siamo stati bravi”.

Adesso il calendario propone un turno di riposo, che la Virtus utilizzerà per recuperare energie e sistemare la condizione fisica di alcuni dei giocatori. Marcus Brown, sottoposto lunedì a una risonanza, ha riportato un trauma alla caviglia sinistra: le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni, nel frattempo il giocatore ha già cominciato la riabilitazione. “La pausa ci permette di recuperare alcuni acciacchi che ci stiamo portando dietro da un po’ di tempo – ha aggiunto Di Gregorio –. Avere la possibilità di recuperare e di ritrovare giocatori al 100 per cento è importante. Ben venga la pausa, ma non sarò una vacanza: continueremo a lavorare duro per preparare al meglio le prossime partite”.

La sosta porterà poi Ragusa verso uno degli appuntamenti più importanti del campionato. La SuperConveniente tornerà infatti in campo domenica 12 aprile sul parquet della capolista Ondatel Matera, in una sfida che potrà dire molto sulla corsa alle prime posizioni. La classifica, del resto, fotografa un equilibrio assoluto nelle zone alte: Matera guida con 38 punti, Ragusa segue a quota 36, mentre la Viola Reggio Calabria è terza con 34 punti e una partita in meno.



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