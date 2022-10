La Virtus Ragusa torna al PalaPadua. E intanto lancia uno spot: “E’ la nostra squadra, sostieni”. VIDEO

Un ritorno al PalaPadua a Ragusa per la quinta giornata di campionato della Virtus Ragusa. Si gioca in casa, e dunque con l’affetto del pubblico, questa domenica 30 ottobre alle ore 18. Un appuntamento sportivo da non perdere visto che si gioca contro la forte Orzi Basket e dunque i “nostri” beniamini ragusani hanno bisogno di tutto il sostegno del pubblico ibleo. Il consiglio è dunque quello di venire per tempo così da acquistare il biglietto di ingresso al botteghino già prima (ma si può acquistare anche comodamente online QUI) e godersi un momento di relax nel rinnovato palazzetto, con la welcome area, il bar, lo spazio per lo shopping dei gadget che tutti noi ragusani dovremmo acquistare per sostenere la squadra e il progetto della presidente Sabrina Sabatini. E proprio in queste ore uno spot che vede protagonista la presidente, suggerisce i tanti modi per aiutare questo progetto che sta pian piano crescendo.

#SostieniLaVirtus è una campagna che chiama alla partecipazione secondo le proprie possibilità il pubblico, le aziende. Perché la Virtus non è soltanto la domenica alla partita. Ma un’intera settimana e l’altra ancora, durante tutto l’anno. Tutto ciò non si vede ma è tangibile sulla gestione di una società che lavora con obiettivi palesi di crescita. Il video inserito in questo articolo è tutto da guardare e ascoltare. E ciascuno può essere parte attiva di questo progetto, secondo le proprie possibilità.