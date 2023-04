La Virtus Ragusa soffre ma batte Bergamo: ultimo minuto da brividi

d i Giada Drocker – La Virtus Ragusa batte Bergamo basket 2014 con il punteggio finale di 78 a 74, grazie al guizzo finale di Simon che realizza due triple di grande carattere – prendendosi una responsabilità non da poco – circondato da una squadra che non ha mai mollato. Veniamo alla cronaca, Ragusa t ira meglio ma produce di meno e quando riesce a mettere il naso avanti, non gestisce con freddezza e tende a sciupare.





Il primo quarto inizia con un 4 – 0 e due azioni fotocopia per Bergamo: assist dell'esperto capitan Simoncelli a Carlo Cane. Poi la tripla di Ianelli, non in grande serata, per dare il senso di una gara della Virtus, passata, per buona parte a rincorrere. Primo pareggio a 1.42 alla fine del primo quarto, siamo 18-18 e il tempino si conclude sul 18-22 per la Bergamo basket.





Nel secondo tempo da 10, per due minuti le retine restano ferme; il terzo fallo del virtussino Cassar, condiziona un po'il peso sotto canestro; una difesa più larga costringe Bergamo a commettere qualche errore e il piccolo parziale di avvio frazione è in favore dei padroni di casa che iniziano con uno 6 a 0.





Il riposo grande vede la Virtus a +2 , 40-38 ma la partita è nervosa. Al rientro in campo, Ragusa prova a spingere sull'acceleratore con due recuperi che portano Chessari ad altrettanti coast to coast consecutivi e al vantaggio di +7 (50-43 dopo 3 minuti). Bergamo però tira fuori il carattere e con un devastante Genovese, recupera punto su punto chiudendo il terzo quarto a -2 (59-57).





Nell'ultimo tempo da 10, succede di tutto e l'inerzia non sembra fino a 4 minuti dalla sirena, essere a favore di Ragusa. Poi la svolta; Ianelli recupera una palla in difesa e Gaetano mette il +3 subendo anche un antisportivo. Nel capovolgimento di fronte Genovese perde un pallone e chiede fallo e dopo un amen, il compagno di squadra, Manenti, sbaglia praticamente un rigore a porta vuota. Gli animi si scaldano; Sorrentino protesta per un contrasto su un suo tiro da tre e prende un tecnico.





Gli ultimi due minuti da paura. Simon che fino a quel momento si è sacrificato in difesa, commette prima fallo su capitan Simoncelli che dalla lunetta ne insacca 2 portando Bergamo a +1. Manca un minuto di gioco ed è lo stesso Simon a mettere la prima bomba che porta Ragusa sul 73 a 71 e dopo 20 secondi – con un palasport 'sospeso' – mette anche la seconda e si gode il boato. Ragusa è sul 76 a 72. Bergamo chiede time out.