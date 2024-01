La Virtus Ragusa si prepara alla sfida contro Capo D’Orlando

La prossima partita della Virtus Ragusa, valida per il quindicesimo turno del campionato di Serie B Interregionale (girone H), sarà un incontro cruciale in trasferta contro la Infodrive Capo d’Orlando. Entrambe le squadre attualmente occupano posizioni di vertice in classifica, insieme alla Viola, e comprendono l’importanza di uno scontro diretto la cui esito avrà un impatto significativo anche nella seconda fase del campionato. Nel precedente incontro, la squadra dell’Orlandina ha conquistato una vittoria in rimonta al PalaPadua con un punteggio finale di 65-68.

La Virtus Ragusa sarà guidata dall’allenatore Antonio Cioppa, il quale ha ottenuto ottimi risultati nella prima parte della stagione, con statistiche rilevanti: il playmaker, proveniente da Maddaloni, ha un tasso di tiri da tre punti superiore al 40% e una media di 12.2 punti a partita giocando per 27 minuti. Riguardo alla prossima partita, Cioppa afferma: “Queste vacanze ci hanno dato l’opportunità di ricaricare le energie. Personalmente, sto ancora riprendendomi da una brutta influenza, ma mi sto riprendendo. Sarà una settimana di preparazione fondamentale. Siamo stati bene in campo nelle ultime due partite: a Piazza Armerina, nonostante alcune assenze, abbiamo dato prova di una buona prestazione; prima della pausa, contro il Cus, abbiamo recuperato i due punti che ci mancavano.”

Cioppa riconosce la sfida difficile contro Capo d’Orlando: “Mi aspetto una partita fisica. Hanno una squadra esperta, con giocatori di alto livello, e è chiaro che puntano alla vittoria del campionato. Dobbiamo dare il massimo perché giocare sul loro campo non è mai semplice.” Nonostante la consapevolezza dei propri punti di forza, la Virtus Ragusa non si sente oppressa dalla pressione di dover necessariamente vincere il campionato: “Stiamo rispettando le aspettative. Eravamo considerati tra le favorite e stiamo mantenendo una posizione alta in classifica, anche se non sentiamo il peso di dover vincere a tutti i costi. Sicuramente ci impegneremo al massimo e valuteremo alla fine della stagione.”