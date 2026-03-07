La Virtus Ragusa sfida Castellaneta: in palio punti pesanti per la vetta

La SuperConveniente Virtus Ragusa torna in campo per l’ottava giornata di ritorno del campionato di Serie B Interregionale, girone F. Domani pomeriggio, alle ore 17, i biancazzurri saranno impegnati al Tensostatico di Castellaneta contro la Valentino Basket in una sfida che promette equilibrio e che mette in palio punti preziosi nella corsa alle posizioni di vertice della classifica.

La formazione allenata da coach Di Gregorio arriva all’appuntamento con rinnovata fiducia dopo la vittoria casalinga contro Mola, un successo che ha permesso ai ragusani di interrompere un periodo complicato caratterizzato da tre sconfitte nelle precedenti quattro gare.

Virtus seconda in classifica, obiettivo tornare a vincere in trasferta

In classifica la Virtus Ragusa condivide il secondo posto con l’Ondatel Matera a quota 30 punti, mentre la Viola Reggio Calabria è tornata da sola al comando dopo il successo di misura ottenuto nell’anticipo contro Corato.

Per i ragusani la gara di Castellaneta rappresenta anche l’occasione per ritrovare il successo lontano dal PalaPadua. L’ultima vittoria esterna risale infatti al 25 gennaio, quando la Virtus riuscì a espugnare il campo dell’Adria Bari.

Castellaneta imbattuta in casa da quasi due mesi

La Valentino Basket Castellaneta arriva alla sfida con un bilancio di 9 vittorie e 11 sconfitte. Nell’ultimo turno la formazione pugliese ha sfiorato il colpaccio sul parquet di Corato, uscendo sconfitta di misura con il punteggio di 71-69.

Tra le mura amiche, però, Castellaneta è una squadra temibile. Il quintetto allenato da coach Luisi ha infatti conquistato le ultime tre gare interne contro Molfetta, Mola e Milazzo e non perde al Tensostatico dall’11 gennaio, quando fu Brindisi a interrompere la striscia positiva.

All’andata, disputata al PalaPadua, la Virtus Ragusa riuscì a imporsi per 87-80 al termine di una straordinaria rimonta da meno sedici punti, segnale di una sfida che si preannuncia ancora una volta combattuta fino all’ultimo possesso.

Brown guida l’attacco della Virtus

Dal punto di vista statistico, Castellaneta si affida soprattutto a Samuel Ojo, miglior realizzatore della squadra con una media di 15,4 punti a partita. Importante anche il contributo di Contini, che viaggia a 13,7 punti e 8,3 rimbalzi di media, risultando il secondo miglior rimbalzista del girone F, e di Raul Diaz con 11,7 punti a gara.

Tra le fila della Virtus Ragusa spicca invece Brown, autentico trascinatore offensivo della squadra e leader realizzativo dell’intero girone con 21,7 punti di media. Il giocatore biancazzurro è anche il primo per valutazione con 23,6 ed è tra i migliori tiratori da due punti con il 59%.

Virtus ancora senza Adeola

Coach Di Gregorio dovrà fare ancora a meno di Adeola, che sconterà la seconda giornata di squalifica. Una assenza importante per i ragusani, chiamati comunque a confermare le proprie ambizioni di alta classifica.

La partita tra Valentino Basket Castellaneta e SuperConveniente Virtus Ragusa si giocherà domani alle ore 17 e sarà diretta dagli arbitri Anselmi di Ruvo di Puglia e Procacci di Corato.

© Riproduzione riservata