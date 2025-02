La Virtus Ragusa “sbanda” in difesa e perde a Lumezzane

La Virtus si smarrisce nella prima delle due trasferte lombarde (sabato prossimo sarà a Crema) e incappa nella terza sconfitta consecutiva: a Lumezzane finisce 86-64 per la Luxarm. La gara ha avuto storia nel primo quarto, poi i padroni di casa (senza Vitols) hanno approfittato delle assenze ospiti (fuori Gaetano, Simon e Kosic) per comandare senza troppi patemi fino al 40’.

Esce meglio dai blocchi la Virtus, che concretizza i primi due rimbalzi d’attacco con l’appoggio di Ianelli, ma sono quattro punti di Vavoli a indicare la rotta: 1-6. Lumezzane trova il primo canestro dal campo dopo oltre 4’, anche se la vena di Varaschin consente ai padroni di casa di aggrapparsi alla partita. Baldini impatta sul 10-10. Ottimo l’impatto di Adamu e Gloria per la Virtus, anche se un viaggio in lunetta di Tomasini e la tripla di Brescianini danno l’inerzia alla Luxarm, che si aggiudica il primo quarto per 21-19. A cavallo delle prime due frazioni Lumezzane mette a segno un parziale di 14-2, complice un tecnico a Ianelli (già con tre falli). I coach Valerio e Di Gregorio non possono inventarsi granché: Kosic è al seguito della squadra ma non ha smaltito i postumi dell’infortunio alla caviglia rimediato a Treviglio, Tumino si ritrova da subito con minuti importanti da gestire. Bertocco comincia con qualche difficoltà al tiro (1/7 al 20’) ed ecco spiegato il primo allungo di Lumezzane. Due canestri di Baldini – il primo su un lancio dalla rimessa difensiva di Amici – danno il +14 alla squadra di Nunzi. Per la Virtus è buio pesto in attacco (solo 9 punti nel secondo quarto, 0/8 complessivo da tre), Varaschin e Brescianini sfruttano i metri di vantaggio concessi dalla difesa. All’intervallo lungo Lumezzane è già in fuga: 50-28.

Al ritorno in campo Bertocco trova la prima tripla della Virtus, Ianelli incappa nel suo quarto fallo (ma rimane in campo) e Lumezzane scappa sul +26. Un paio di tecnici alla panchina della Luxarm mandano Bertocco in lunetta: tre punti dell’ala di Correggio assieme ai due realizzati poco prima da Adamu riaprono una flebile speranza: 59-42. Ma Baldini si accende improvvisamente con due canestri da lontanissimo: 67-42 al 28’. Poi Deminicis chiude un’ottima azione con canestro e fallo: al 30’ guida saldamente Lumezzane (72-45). L’ultima frazione è ordinaria amministrazione: i padroni di casa sistemano la classifica dopo un periodo negativo, Ragusa trova qualche guizzo da Gloria e Tumino. La Virtus, però, deve recuperare uomini ed energie per giocarsi al meglio le carte salvezza, che passano già dalla trasferta di sabato prossimo a Crema.

IL TABELLINO

Luxarm Lumezzane-Virtus Ragusa 86-64

Luxarm Lumezzane: Minoli 4, Tandia, Tomasini 13, Brescianini 14, Varaschin 21, Mbacke ne, Di Meco ne, Deminicis 7, Becchetti, Amici 5, Vitols ne, Baldini 18. All. Nunzi

Virtus Ragusa: Erkmaa 1, Piscetta, Bertocco 17, Gloria 18, Tumino 4, Vavoli 10, Kosic ne, Calvi 6, Adamu 5, Ianelli 3. All: Valerio-Di Gregorio

Arbitri: Del Gaudio di Massa di Somma (Napoli) e Leggiero di San Tammaro (Caserta)

Parziali: 21-19; 50-28; 72-45.

Note. Tiri da due: Lumezzane 20/33, Ragusa 21/44; Tiri da tre: Lumezzane 8/20, Ragusa 3/20; Tiri liberi: Lumezzane 22/27, Ragusa 13/18; Rimbalzi: Lumezzane 33, Ragusa 35. Usciti per cinque falli: Calvi (R)



© Riproduzione riservata