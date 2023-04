La Virtus Ragusa perde a Padova

Ad aprire il quarto ci pensa sorrentino da 3 punti, seguito dall’appena entrato, Festinese, che non perde tempo a registrare i primi 2 punti e il primo rimbalzo difensivo. Parziale di 7-0 per Ragusa firmato da Gaetano. Dopo due punti dei locali, Ianelli ne mette 6 consecutivi e regala il -3 ai compagni. Nonostante un’evidente infrazione di passi, vengono comunque regalati 2 punti ai padroni di casa, seguiti da altri 2 dei ragusani.Poco impatto hanno i 2 punti di Cassar, Ragusa dopo 6 minuti di gioco ritorna sotto di 9 punti. Altri 2 punti di Cassar e una tripla che porta lo stesso nome riporta Ragusa al -4, mentre il -2 è firmato Ianelli, che registra anche un recupero che si concretizza in 2 punti di Zanetti. I ragazzi di coach Bocchino terminano il primo tempo 43-39, forse anche scoraggiati dal totale dei falli fischiati, 1 per i padovani contro i 4 fischiati alla Virtus

Inizio dopo riposo lungo

Dopo ennesima parla persa si segna Gaetano. Anche Padova per troppa foga perde palla, mentre ianelli serve Gaetano che purtroppo non è in giornata sui liberi gra canestro di Sorrentino e cassar e siamo a meno 4. Cecchinato da casa una tripla e poi ancora ruba palla e serve di Paolini e si va a meno 10 in un fiat.

Ragusa molto imprecisa in difesa mentre i padovani conducono una partita perfetta in atto e in difesa e siamo a -15. Sul finale di quarto Ragusa reagisce, ma non riesce a concretizzare. Anche in questo quarto 4 palle per Ragusa diventano un piatto ben servito per Padova 67-54

Parte forte ragusa e ne mette 4 con Gaetano e Simon. Ancora Gaetano che prima servito da Ianelli e poi recupera la schiacciata non andata a buon fine di Simon. Zanetti nel frattempo mette dei sassolini negli ingranaggi d’attacco del Padova e siamo a meno 7. Sempre Zanetti recupera palle . Molta confusione in campo anche a causa di scelte arbitrali incomprensibili. Certamente questo non aiuta Ragusa che appena riesce a mettere qualche buona azione e avvicinarsi all’avversario.

Ferraris bravo a cercare il fallo quando Ragusa è in bonus. Peccato per la tripla mancata di Simon che poteva portare al meno 5, mentre invece Padova dall’altra parte non perdona.

E torniamo a – 10. 75-65

Coach Bocchino commenta: “Abbiamo avuto un grande atteggiamento, abbiamo dovuto schierare diversi quintetti per contrastare il loro atletismo. Potevamo nettamente fare meglio ai tiri liberi e alcune palle perse sanguinose ci hanno impedito di poter dare il break decisivo. Ne usciamo sconfitti ma sappiamo che abbiamo le carte in regola per raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati”.