La Virtus Ragusa gioca questo sabato in casa contro il Castanea. Parla Recupido

A causa dell’indisponibilità del PalaTracuzzi di Messina, la gara fra Virtus Ragusa e Castanea, in programma per la nona giornata del campionato di Serie B Interregionale, si giocherà a campi invertiti. E’ quanto stabilito dal comitato regionale della Federazione Pallacanestro dopo aver sentito le due società. L’appuntamento è per domani sera, alle 20, al PalaPadua.

Ragusa arriva in fiducia, dopo i tre successi di fila e il secondo posto in coabitazione con Reggio Calabria; il Castanea, invece, è reduce della vittoria nel derby con la Fortitudo, che le è valso l’aggancio alla nona posizione (3 vinte e 5 perse). Coach Gianni Recupido non si nasconde: “Se giochiamo al nostro livello partiamo da favoriti – dice l’allenatore virtussino -. Credo che i ragazzi siano abbastanza maturi da dare la giusta importanza a queste partite, senza sottovalutarle. Affrontiamo una squadra che ha bisogno di punti, con ottime potenzialità offensive e 3-4 giocatori di grande esperienza. Bisogna andare in campo con rispetto e massima concentrazione”.

Nelle ultime sfide è una Virtus che si avvicina al prototipo di squadra che ha in mente il suo allenatore, “ma è normale che ci manchino ancora alcune cose – dice Recupido -. Ad esempio ci sono dei meccanismi difensivi da oliare; poi bisogna crescere nella gestione della partita, specie quando subentra un po’ di frustrazione. Sono aspetti che si migliorano lavorando insieme. Ci sono alcune compagini, più mature a livello anagrafico, che l’hanno già fatto; noi dobbiamo arrivarci, ma il girone di ritorno, assieme alle gare che restano del girone d’andata, ci aiuteranno ad essere pronti in vista della seconda fase”.

Come rimarcato a più riprese, e come evidenziano le ultime prestazioni, la Virtus ha imparato a ragionare da squadra. “Il fatto che tutti i giocatori si sentano coinvolti – dice Recupido – è un risultato che sento mio, nel senso che a me piace coinvolgere tutti, avere più uomini in doppia cifra, e protagonisti diversi in base alla partita. Ci sono gare in cui giocherai 35 minuti, e altre solo 15, ma in quei 15 dovrai essere in grado di dare un contributo importante, come ad esempio è accaduto a Epifani nell’ultimo turno con Reggio. E’ una delle caratteristiche delle mie squadre, che spero di conservare per tutta la stagione”.

Per la gara con Castanea la società ha attivato i rituali canali di vendita dei biglietti. Inoltre, la partita sarà trasmessa in diretta streaming sul sito www.virtusragusabasket.it a un costo di tre euro. Arbitreranno Riggio di Reggio Calabria e Puglisi di Acicatena.