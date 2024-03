La Virtus in Campania per l’ultima gara di andata dei Play-In Gold

La Virtus affronta la seconda trasferta della seconda fase, giocando contro Angri domenica alle 18. Attualmente, la Virtus è in testa al raggruppamento dei Play-In Gold insieme all’Orlandina, entrambe con 12 punti. Ragusa sta cercando di ottenere la quarta vittoria consecutiva, mentre Angri ha subito tre sconfitte di fila dopo essersi classificata al secondo posto nella prima fase.

Il coach Gianni Recupido avverte che non è utile concentrarsi sui record e sottolinea l’equilibrio del campionato e il livello delle squadre. Nonostante l’assenza di Calvi a causa di un infortunio al ginocchio per il resto della stagione, la Virtus si prepara per la partita con un allenamento finale a Angri.

La Virtus ha mostrato un’ottima tenuta difensiva, concedendo in media 69 punti nelle tre partite disputate finora in questa fase. Angri, nel corso della stagione, ha segnato quasi 80 punti a partita, con quattro giocatori che hanno raggiunto la doppia cifra. Recupido sottolinea l’importanza della difesa di squadra per vincere le partite.

La partita al PalaGalvani di Angri sarà arbitrata dai signori Carotenuto di Boscotrecase (Na) e Pezzella di Arzano (Na). La Virtus farà ritorno lunedì e giocherà il prossimo match casalingo contro Monopoli venerdì successivo alle 20.30 al PalaPadua.

