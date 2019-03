La Virtu Ferries ha inaugurato stamani il nuovo mega catamarano. Sicilia e Malta (Pozzallo) più collegate. Stand unico dei Comuni iblei. FOTO GALLERY - Ragusa Oggi

La Virtu Ferries ha inaugurato stamani il nuovo mega catamarano. Sicilia e Malta (Pozzallo) più collegate. Stand unico dei Comuni iblei. FOTO GALLERY

Una grande festa nel porto principale di Malta per l’inaugurazione nuovo mega catamarano M/V San Giovanni Paolo II che garantirà un collegamento ultramoderno tra Malta e la Sicilia via mare ad alta velocità, approdando a Pozzallo. Tutto questo grazie al nuovo investimento realizzato dalla Virtu Ferries.

Stamani l’inaugurazione ufficiale con la presenza di numerosi stand del Sud Est siciliano che hanno così voluto rimarcare l’unione tra le due isole al centro del Mediterraneo.

M/V San Giovanni Paolo II, (Scafo 089) è stato costruito in Tasmania ed è conforme a tutte le ultime normative e al Regolamento Marittimo dell’UE, sulle Green Policy, in risposta alle strategie oceaniche di nuova generazione basate su scienza, tecnologia e innovazione.

E’ alimentato da quattro motori MTU che generano un totale di 36.4 Mega Watts. Quattro idrogetti Wärtsilä conferiscono alla nave una velocità di crociera superiore a 38 nodi (oltre 70,4 km/orari).

Con una stazza lorda di 1000 tonnellate, una capacità di 900 passeggeri in 5 sale e un garage capiente per 167 auto o 23 rimorchi, il catamarano Saint John Paul II sarà il più grande catamarano ad alta velocità Ro-Pax che opererà nel Mediterraneo e il secondo più grande al mondo.

Per questa festa inaugurale molte aziende siciliane e ragusane erano presenti con propri stand. E la novità più importante riguarda lo stand unico di ben sei Comuni iblei: Ragusa, Modica, Scicli, Pozzallo, Ispica e Comiso che, sollecitati dall’assessore ragusano Ciccio Barone, hanno pensato di creare una sorta di unica cabina di regia per presentare la propria offerta di “Eventi Iblei” al numeroso pubblico maltese. E’ stata creata una brochure, realizzata da MediaLive, con all’interno i più importanti eventi che si svolgono durante l’anno in questi Comuni per poter così dare un’offerta unica e al tempo stesso variegata.

Per Ragusa è intervenuto appunto l’assessore Barone, per Ispica il sindaco Pietro Muraglie e l’assessore Giuseppe Pluchinotta, per Comiso l’assessore Pepi, per Modica l’assessore Maria Monisteri, per Scicli il vicesindaco Caterina Riccotti La Rocca.

Come detto anche molte aziende iblee presenti tra cui Osteria Sapori Perduti di Modica, Fratelli Mazza di Ragusa, Peluso di Modica, Centro Commerciale Naturale Antica Ibla di Ragusa, Antica Stazione di Chiaramonte Gulfi, Conserve Lucifora di Chiaramonte Gulfi, Agriturismo Terre Iblee di Chiaramonte Gulfi, Caffè Moak di Modica e tante altre ancora. Tra le presenze anche l’alberghiero di Modica e il Consorzio del Cioccolato di Modica.

Virtu Ferries è riconosciuta a livello internazionale come pioniere degli operatori di passeggeri ad alta velocità e traghetti merci. In tempi di crisi umanitaria, Virtu ha operato con proprie navi con viaggi charter ultra rapidi collaborando con Governi di Australia, Stati Uniti, Italia e Malta e con organizzazioni e istituzioni internazionali come ad esempio la Croce Rossa e Medici Senza Frontiere.

Il catamarano prende il nome dal Papa San Giovanni Paolo II. Virtu Ferries ha avuto l’onore di accogliere S.S. il Papa Giovanni Paolo II a bordo dell’ACC San Frangisk nel suo memorabile viaggio di ritorno al Grand Harbour La Valletta dalle Isole di San Paolo e Gozo, il 27 maggio 1990.

