La “varchiata” dell’Assunta. Nel mare fra Donnalucata e Cava d’Aliga oltre settanta imbarcazioni al seguito

Un rito che si ripete da sempre, che affonda nelle radici storiche e cristiane della borgata sciclitana. La “varchiata” è la classica processione in mare del simulacro della Madonna dell’Assunta che si tiene ogni vigilia di Ferragosto nella borgata sciclitana. Grazie alla disponibilità della famiglia di Giovanni Conti ancora una volta la statua della Madonna è stata posizionata sul peschereccio di di sua proprietà. La processione viene vissuta in un clima di grande gioia e devozione che fa presagire la festività che verrà vissuta domani come ogni giorno di festa di Maria SS. Assunta in cielo.

Varchiata Donnalucata Ferragosto: il percorso della processione

La processione parte dal molo di Donnalucata per raggiungere il “pizzo” di Cava d’Aliga e se all’andata non fa neanche una fermata, al ritorno è caratterizzato da una serie di soste che salutano i bagnanti in spiaggia e che fanno toccare le banchine del porticciolo di Donnalucata quando il buio è calato sulla costa.

Varchiata Donnalucata Ferragosto: atmosfera e partecipazione

E’ questa la vigilia di Ferragosto nel litorale sciclitano, è questo il fervore che residenti e turisti riserbano al passaggio del simulacro in un clima di mesta devozione. Quest’anno le condizioni meteo-marine hanno reso piacevole la processione in mare.

