La tragedia di Scoglitti: aveva solo 17 anni il ragazzo annegato. E’ stato riconosciuto dal fratello

E’ Ait Allal Ayoub, 17 anni, il giovane dato per disperso ieri a Scoglitti il cui corpo è stato ritrovato senza vita in mare nelle vicinanze del porto. Il corpo è stato riconosciuto dal fratello della vittima, presente sul posto. Le ricerche sono riprese alle 07:00 di oggi dopo essere state sospese durante la notte. Sono intervenuti nella ricerca sia il velivolo della Guardia Costiera che i Sommozzatori del Vigili del Fuoco provenienti da Catania.

LE OPERAZIONI DI SALVATAGGIO

È stato grazie all’attività di ricognizione dei sommozzatori Vigili del Fuoco provenienti da Reggio Calabria che il corpo senza vita di Ait Allal Ayoub è stato avvistato e recuperato. La polizia di stato è intervenuta per avviare le procedure necessarie per il trasferimento della salma all’obitorio. Le operazioni di ricerca sono state coordinate dalla Guardia Costiera, che ha impiegato anche gommoni per cercare di localizzare la vittima.