La terza età nel post pandemia. L’impatto del Covid sulla vita degli anziani: se ne parla a Comiso

La pandemia da Covid-19 ha avuto un impatto significativo sulla vita delle persone anziane. L’isolamento domestico e la necessità di limitare gli incontri sociali hanno portato a un aumento della solitudine e dell’isolamento tra gli anziani. Molti anziani hanno dovuto rinunciare alle visite dei propri familiari e amici, il che ha contribuito a un senso di separazione e di mancanza di connessione sociale.

La paura e l’ansia legate al rischio di contrarre il virus sono stati particolarmente presenti tra gli anziani, che sono stati identificati come uno dei gruppi più vulnerabili agli effetti gravi della malattia. Ciò ha comportato una maggiore preoccupazione per la propria salute e una tendenza a evitare situazioni che potessero aumentare il rischio di contagio.

Inoltre, molte persone anziane hanno avuto difficoltà ad accedere alle cure necessarie per la propria salute a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia. Gli esami diagnostici importanti sono stati spesso differiti o annullati, il che ha potuto avere conseguenze negative sulla gestione delle malattie croniche e sulla prevenzione di potenziali problemi di salute.

UNA CONFERENZA PER PARLARNE

L’associazione Uni.Pe., consapevole di questi problemi, ha organizzato una conferenza per affrontare gli aspetti emotivi e pedagogici della terza età nel periodo post-pandemia. L’obiettivo è sensibilizzare gli anziani e offrire loro supporto per affrontare le sfide emotive legate alla pandemia. La presenza di esperti psicologi e psicoterapeuti dell’Asp 7 di Ragusa permetterà di affrontare questi temi in modo approfondito.

L’Uni.Pe. svolge un ruolo importante nel fornire supporto sindacale, previdenziale e fiscale agli anziani. L’associazione si impegna anche a sensibilizzare gli anziani sulle tematiche legate alla pandemia e a offrire loro strumenti per affrontare gli aspetti emotivi e pedagogici legati alla situazione attuale.

Dopo la conferenza, è prevista una visita turistica guidata ai luoghi storici e religiosi di Comiso. Questa attività potrebbe contribuire a creare un senso di comunità e di condivisione tra gli anziani partecipanti, offrendo loro l’opportunità di ristabilire connessioni sociali e di godere di momenti di svago e di scoperta.