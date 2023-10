La Terra Barocca dove si mangia bene. 25 locali iblei nella Guida Ristoranti d’Italia 2024 di Gambero Rosso. Ecco quali

Sono 25 i locali della provincia di Ragusa finiti nella Guida dei Ristoranti d’Italia 2024 edita dal Gambero Rosso. Si va da offerte stellate, come nel caso dei ristoranti Duromo, Serafino e Accursio, fino alle osterie e trattorie e ancora i wine bar. Ciascun locale ha ottenuto un riconoscimento dagli ispettori del Gambero Rosso con la suddivisione riferita, in base ai simboli riportati in guida, ai migliori ristoranti, cioè che coloro che hanno ottenuto una, due o tre forchette, le migliori trattorie contraddistinte da uno, due o tre gamberi, i migliori wine bar con una, due o tre bottiglie, le migliori birrerie, con uno, due o tre boccali, i migliori locali etnici, con il simbolo del mappamondo, ed infine i migliori bistrot con una, due o tre cocotte, a seconda del grado di eccellenza.

Insomma siamo quella Terra Barocca dove si mangia bene anche grazie a materie prime straordinarie e alla creatività e capacità di chef che con impegno e dedizione promuovono una proposta gastronomica di qualità. Tra l’altro, in base a popolazione e territorio, l’area iblea è tra le più presenti nella guida in riferimento alla Sicilia. Una sorta di positivo primato.

Ecco quali sono tutti i locali riportati in guida. Primo posto per chef Ciccio Sultano con 3 forchette

Per quanto riguarda i migliori ristoranti primeggia in assoluto il ristorante Duomo, di chef Ciccio Sultano che ha ottenuto ben tre forchette e si piazza anche ai vertici dei ristoranti dell’isola insieme ad altri due ristoranti siciliani che hanno ottenuto tre forchette, ovvero il ristorante di Pino Cuttaia e il ristorante Signum. La proposta di Sultano trova in guida un’intera pagina nella quale viene illustrata la tipologia di cucina e la ricerca che fa nei suoi piatti anche grazie ad uno staff sempre attento e puntuale.

Sezione ristoranti

Sempre a Ragusa due forchette per il ristorante Locanda Don Serafino, di proprietà dei fratelli Antonio e Pinuccio La Rosa, con chef Vincenzo Candiano e due forchette per Vota Vota Marina di Ragusa con chef Giuseppe Causarano e Antonio Colombo. Una forchetta per il ristorante Scale del Gusto sempre a Ragusa con chef Maurizio Musumeci.

A Modica due forchette per Accursio e sempre due forchette per Fattorie delle Torri con chef Francesca Barone e stesso riconoscimento anche per Taverna Migliore con chef Lorenzo Ruta

A Punta Secca una forchetta per Scjabica con chef Joseph Micieli.

Sempre per la sezione ristoranti, una forchetta è stata assegnata alla Locanda Gulfi di Chiaramonte Gulfi con chef Ninni Radicini, una forchetta per il Tocco d’Oro a Comiso con chef Riccardo Cilia.

A Vittoria c’è Colonna con una forchetta ottenuta per la proposta di Angelo Di Stefano.

A Donnalucata una forchetta per Consiglio di Sicilia con chef Antonio Cicero

Le migliori trattorie, i migliori bistrot e wine bar

Per la sezione trattoria, un gambero per Majore di Chiaramonte Gulfi, due gamberi per Radici l’osteria di Accursio, un gambero per Cucina Costiera di Punta Secca, borgata a mare dove è presente anche Enzo a Mare che ottiene pure un gambero

Per la sezione wine bar due bottiglie per la Taberna dei Cinque Sensi di Ragusa

Per la sezione bistrot, due cocootte per la Locanda del Colonnello a Modica, due cocotte per I Banchi a Ragusa.

Suggerimenti della guida

In guida sono menzionati anche Singola di Modica, Taverna Nicastro di Modica, Monsù di Ragusa, La Taverna del Lupo di Ragusa, Sand Design Restaurant a Punta Secca, Pata Pata a Scicli.