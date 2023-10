Una forchetta per “Scale del Gusto” a Ragusa che entra nella guida “Ristoranti d’Italia 2024” del Gambero Rosso

È un trionfo di emozioni per il giovane progetto imprenditoriale “Scale del Gusto” che ha debuttato nel panorama culinario a metà maggio 2023. Il ristorante che si trova tra Ragusa e Ibla, è entrato nella prestigiosa “Guida Ristoranti d’Italia 2024” del Gambero Rosso e ha ottenuto una forchetta. “Una cucina che omaggia la memoria con creatività”, viene indicato nella descrizione contenuta in guida insieme al punteggio e al simbolo della forchetta ottenuta.

Il riconoscimento: la forchetta

Un riconoscimento che rappresenta un primo positivo risultato e contemporaneamente un incoraggiamento a continuare a migliorare e crescere. In breve tempo, grazie a dedizione, passione, impegno, materie prime d’eccellenza e una forbita proposta gastronomica coordinata dallo chef Maurizio Musumeci, si è ottenuto un riconoscimento inaspettato e al tempo stesso lusinghiero. ”Scale del Gusto” è nato dapprima come evento annuale per celebrare le delizie dei migliori produttori dell’agroalimentare di qualità e ha permesso a residenti e visitatori di esplorare il quartiere tra Ragusa e Ibla, con la sua suggestiva scalinata di circa 400 gradini che collega la città nuova con la sua anima antica.

Prima era un evento, adesso un’impresa che promuove territorio e produttori

Dopo 5 anni di evento temporaneo è nata l’idea di trasformare “Scale del Gusto” in una vera e propria impresa, guidata soprattutto da giovani imprenditori con l’obiettivo di rendere permanente questa iniziativa di promozione territoriale. Il ristorante è diventato un luogo di incontro, scambio e crescita, dove la cultura del buon cibo è celebrata in tutte le sue sfumature, un ”salotto, cucina, bottega” dove i produttori locali continuano a raccontare la loro storia attraverso i loro prodotti, offrendo ai clienti anche la possibilità di acquistarli dopo averli assaporati.

Narrazione a tavola della tradizione

Ogni piatto creato dalla brigata di “Scale del Gusto” e presentato dall’attento personale di sala, vuole essere un’autentica narrazione della terra, delle sue tradizioni e delle sue eccellenze culinarie. “Scale del Gusto” è così già diventato luogo di ritrovo, dove gli amanti del buon cibo possono socializzare e godersi la vista panoramica che si affaccia sul barocco di Ragusa Ibla, con i suoi caratteristici mascheroni, campanili delle chiese e palazzi storici.