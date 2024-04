Educational Tour per il Ragusano Dop

L’evento educativo dedicato al formaggio Ragusano DOP tenutosi oggi a Ragusa è stato un’esperienza coinvolgente e formativa, promossa dal Consorzio delle Denominazioni di Origine Siciliana (Dos) in collaborazione con il Consorzio per la Tutela del Formaggio Ragusano DOP e l’Istituto di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera Galileo Ferraris di Ragusa.

Gli studenti, accompagnati dai loro docenti, hanno avuto l’opportunità di visitare lo stabilimento di Natura & Qualità per osservare da vicino il processo di produzione del formaggio Ragusano DOP, dalla cagliatura del latte crudo alla rottura della cagliata e alla filatura, fino alla realizzazione delle forme di formaggio. Successivamente, hanno visitato il magazzino di stagionatura di Progetto Natura, dove hanno potuto vedere le forme di Ragusano in fase di stagionatura, la loro immersione in salamoia e la marchiatura delle forme certificate pronte per la commercializzazione.

La parte istituzionale dell’evento è stata arricchita dagli interventi del presidente del consorzio di tutela del Ragusano DOP, del direttore della cooperativa Progetto Natura, del direttore del consorzio di tutela e di un ispettore del Corfilac, organismo di controllo del formaggio. Infine, gli studenti hanno avuto l’opportunità di degustare focacce farcite con il formaggio Ragusano e di assaggiare il formaggio stesso.

Questa giornata ha offerto agli studenti un’esperienza pratica e didattica per comprendere meglio il processo di produzione e valorizzazione del formaggio Ragusano DOP, oltre a permettere loro di apprezzare i suoi aromi e sapori unici.

