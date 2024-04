La Tac, installata e collaudata per l’ospedale di Modica, mai entrata in funzione. Perchè?

E’ arrivata qualche mese fa la nuova TAC presso il pronto soccorso dell’ospedale Maggiore-Baglieri di Modica. Tuttavia, questo importantissimo strumento, non è entrato ancora in funzione, nonostante la macchina sia stata installata e collaudata. A denunciare questa situazione, il M5S di Modica.

LA DENUNCIA

Il gruppo territoriale del M5S fa notare che la stessa attrezzatura è essenziale sia per i pazienti ricoverati che per coloro che si rivolgono al pronto soccorso e anche per gli utenti esterni, sottolineando che una sola macchina per tipo è chiaramente insufficiente per il bacino d’utenza dell’ospedale.

L’insufficienza delle attrezzature mediche necessarie è un problema che riguarda non solo la TAC, ma anche la Risonanza Magnetica, evidenziando la necessità di almeno due macchine per ogni tipo di esame.

“A che serve infatti spendere 450.000 euro delle nostre tasse, se poi il macchinario giace inutilizzato e non sappiamo neanche per quanto tempo lo rimarrà?”, dichiara il Movimento.

UN PROBLEMA BUROCRATICO

Sentita l’Asp di Ragusa, viene specificato che il motivo della mancata operatività della TAC è dovuto a un problema burocratico: manca la Scia, cioè la certificazione da parte dei Vigili del Fuoco. Un problema, dunque, che almeno in linea teorica potrebbe risolversi facilmente e in tempi brevi.

