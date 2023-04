La suggestiva “salita” della Madonna di Gulfi. FOTO E VIDEO

Grande suggestione a Chiaramonte Gulfi dove stamani si è svolta la 379esima “salita” del simulacro di Maria Santissima di Gulfi a Chiaramonte Gulfi, un evento religioso molto atteso dai devoti e dai fedeli della città e dei paesi vicini. La festa ha coinvolto migliaia di persone, che si sono radunate al santuario già dalle prime ore del mattino per partecipare alle celebrazioni.

La giornata è iniziata alle 6:15 con l’apertura del santuario e la vestizione del simulacro della Madonna di Gulfi. Alle 8, i devoti hanno sceso al santuario per prelevare il simulacro, come da antica tradizione. Alle 9 si è tenuta la santa messa al santuario, presieduta da don Giovanni Piccione, parroco dell’Immacolata Concezione in Chiaramonte.

Alle 10 è iniziata la tradizionale salita del simulacro, durante la quale i devoti hanno portato il simulacro della Madonna lungo la ripida salita fino alla chiesa madre di Chiaramonte Gulfi. La salita è stata un momento molto intenso e commovente, con molti fedeli che hanno partecipato alla processione anche attraverso delle funi per aiutare a sollevare il simulacro.

A metà mattinata il simulacro è stato accolto dalle autorità in via Gulfi, per poi arrivare in piazza Duomo, dove si è tenuto il saluto alla Madonna tenuto dal predicatore. Alle 12:15 si è tenuta la celebrazione in chiesa Madre, presieduta dall’arciprete parroco, il sacerdote Graziano Martorana.

La salita della Madonna di Gulfi è un momento molto importante per la comunità di Chiaramonte Gulfi, che si sente espressione di questo territorio. Si tratta di una festa religiosa che unisce i fedeli nella fede e nella devozione, e che richiama tante persone da tutta la Sicilia e anche da altre regioni italiane. La festa è stata anche l’occasione per l’inizio del solenne novenario, che continuerà fino al 25 aprile, con celebrazioni eucaristiche, il Rosario meditato e le litanie cantate, l’esposizione del Santissimo Sacramento, i vespri solenni e la benedizione eucaristica.

La salita della Madonna di Gulfi è un evento di grande importanza per la comunità di Chiaramonte Gulfi, che ha vissuto una giornata intensa di fede e devozione, unita nella celebrazione della Patrona e Regina del centro montano. foto e video di Salvo Bracchitta