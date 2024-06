La studentessa vittoriese Valentina Sciortino nella giuria del “Leoncino d’Oro” a Venezia

La studentessa Valentina Sciortino farà parte della giuria nazionale del David di Donatello Giovani che nel prossimo mese di settembre, a Venezia, assegnerà il premio “Leoncino d’Oro” nel corso del prossimo festival del Cinema di Venezia.

Valentina Sciortino, 18 anni, studente dell’istituto Giuseppe Marconi di Vittoria, si è classificata al primo posto in Sicilia nelle selezioni regionali che permettono di scegliere i ragazzi che hanno le maggiori capacità di critica.

La selezione vittoriese è stata organizzata dal Cinema Golden, gestito da Giuseppe e Luca Gambina.

Il Leoncino d’Oro è stato istituito nel 1989 da Agiscuola ed è diventato uno dei premi collaterali più prestigiosi.

Le selezioni a Vittoria fin dal 1993. Il primo vincitore fu Mauro Aprile di Scicli

Vittoria è stata una delle prime realtà in Sicilia a organizzare le selezioni del premio David di Donatello. La selezione viene organizzata dai gestori del Cinema Golden con dei pomeriggi in cui i ragazzi, segnalati dalle scuole, possono vedere alcuni film e poi redigere la nota critica. La prima volta, nel 1993, venne scelto Mauro Aprile di Scicli, che oggi lavora nel mondo del cinema. Negli anni successivi sono stati selezionati altri quattro studenti che hanno avuto la possibilità di far parte della prestigiosa giuria che premierà uno dei film in concorso con lo speciale punto di vista dei giovani.

Valentina Sciortino potrà vivere, nel prossimo settembre, questa esperienza, a diretto contatto con il gotha del cinema internazionale. La giuria sarà composta da tredici componenti, selezionati in tutta Italia tra gli studenti delle ultime due classi degli istituti superiori, che abbiano compiuto 18 anni alla data del 31 agosto prossimo. I tredici studenti cinefili parteciperanno, ogni giorno, a tutte le proiezioni dei film in concorso e potranno poi scegliere il vincitore del “Leoncino d’Oro”.

