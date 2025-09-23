La Stroke Unit del Guzzardi di Vittoria riceve il riconoscimento “Diamond”: eccellenza italiana nella cura dell’ictus

La Stroke Unit dell’ASP di Ragusa, con sede all’ospedale “Guzzardi” di Vittoria, si conferma tra le migliori realtà italiane nella lotta all’ictus cerebrale. Nel secondo trimestre del 2025, l’unità diretta dal dottor Antonello Giordano ha ricevuto il prestigioso riconoscimento Diamond, il più alto conferito dal programma internazionale ESO/ISA-Angels.

Un premio che certifica la capacità della struttura di trattare con trombolisi almeno il 75% dei pazienti entro 60 minuti dall’arrivo in ospedale (e almeno il 50% entro 45 minuti).

Cure tempestive e standard elevati

“Dal monitoraggio ESO-Angels emerge come la Stroke Unit dell’ASP abbia mantenuto standard di eccellenza già nel 2024, quando ricevemmo lo stesso riconoscimento – spiega il dott. Giordano –. È il segno di un sistema che funziona bene, basato sulla collaborazione tra territorio e ospedali”.

Ogni anno, la Stroke Unit di Vittoria effettua 120-130 trattamenti per ictus ischemico. Nel 2025 i tempi di intervento si confermano da record: il cosiddetto door-to-needle time, ovvero l’intervallo tra l’ingresso in ospedale e l’avvio della terapia, resta sotto i 40 minuti, ben oltre i parametri richiesti dagli standard internazionali.

Premi trimestrali e riconoscimenti continui

La Neurologia/Stroke Unit non è nuova a questi traguardi: già nel 2024 ha ricevuto premi Platino, Oro e Diamante in tutti i trimestri. Nel 2025, sia nel primo che nel secondo trimestre, il livello Diamond ha nuovamente certificato l’efficienza e la qualità del reparto.

© Riproduzione riservata