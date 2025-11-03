La stagione teatrale del Duemila di Ragusa si apre con “Magnifica Presenza” di Ferzan Ozpetek

Si alza il sipario sulla nuova stagione teatrale 2025-2026 del Teatro Duemila di Ragusa, promossa dall’associazione culturale C&M sotto la direzione artistica di Carlo Nobile. L’atteso debutto è fissato per sabato 8 novembre, alle ore 21, con uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama teatrale nazionale: “Magnifica Presenza” di Ferzan Ozpetek.

Lo spettacolo, tratto dall’omonimo film del regista italo-turco, promette di regalare al pubblico un’esperienza intensa e suggestiva, grazie a una messa in scena che intreccia realtà e immaginazione, sogno e memoria. A dar vita ai protagonisti, un cast d’eccezione composto da Serra Yilmaz, Tosca D’Aquino ed Erik Tonelli, interpreti capaci di restituire tutta la poesia e il mistero che attraversano l’opera di Ozpetek.

“Magnifica Presenza” racconta il fascino inquieto delle presenze che popolano i palcoscenici e l’anima degli artisti, evocando il legame profondo tra chi vive di teatro e chi, dal teatro, continua a vivere anche oltre la scena. Con la sua inconfondibile sensibilità visiva e narrativa, Ozpetek costruisce un viaggio emozionale che alterna ironia, malinconia e spiritualità, offrendo agli spettatori un’esperienza che rimane nel cuore.

I biglietti per la serata inaugurale sono disponibili presso il botteghino di via Roma 168 (aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19) e online sul sito www.ragusa.stagioneteatrale.com.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 333 5705353 o scrivere all’indirizzo stagioniteatraliragusa@gmail.com

