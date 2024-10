La stagione musicale Melodica apre con “Dame in canto”, straordinario ensemble al femminile

RAGUSA – Continua la campagna abbonamenti alla 30ª edizione di *“Melodica – La Musica dell’Anima”, *la rassegna concertistica internazionale* diretta dalla pianista Diana Nocchiero. Al costo di soli 60 euro è possibile garantirsi un posto riservato per tutta la stagione, e assistere a 14 eventi musicali di grande qualità artistica. Dopo il successo del primo inaugurale concerto gratuito del giovane pianista Andrea Cannata, la stagione si apre ufficialmente sabato 19 ottobre alle ore 20.30 con lo straordinario evento “Dame in… Canto”. Protagonista della serata, sempre nella suggestiva cornice dell’Auditorium del Centro Commerciale Culturale di Ragusa, (via G. Matteotti n. 61) sarà l’ensemble che dà il titolo al concerto, *“*Dame in Canto”*, una formazione musicale tutta al femminile composta dai soprani Melita Lamicela e Chiara Vyssia Ursino, dal mezzosoprano Antonella Arena, e dalla pianista Annamaria Calì. Un gruppo di musiciste straordinarie, già affermato a livello nazionale e internazionale, che proporrà una serata dedicata a celebri arie da camera italiane di grandi compositori. Non mancheranno omaggi alla canzone napoletana, alla Sicilia e all’operetta, per un viaggio musicale ricco di emozioni e storia. *“Ogni anno ci impegniamo ad offrire proposte musicali di grande spessore – spiega la direttrice artistica Diana Nocchiero – Quello che proponiamo è un viaggio alla scoperta della musica che abbraccia tradizione e innovazione. Uniamo qualità e varietà a una grande passione per la musica, che si traduce anche nella scelta di mantenere il costo dell’abbonamento accessibile a tutti, così da dare ad ognuno la possibilità di lasciarsi incantare dalle note di Melodica, la musica dell’anima”.* Le “*Dame in Canto”*, che hanno debuttato nel 2006 al Festival Internazionale del Val di Noto “Magie Barocche”, sono note per la loro versatilità e per la capacità di spaziare dalla musica sacra alle romanze dell’Ottocento e Novecento, fino a composizioni contemporanee. Negli anni, hanno raccolto numerosi successi e si sono esibite per importanti enti e associazioni in Italia, Messico, Spagna, Albania, Germania e Francia, conquistando il favore di critica e pubblico con le loro interpretazioni. Il costo all’intero abbonamento è di soli € 60, ed i posti sono limitati. Il costo singolo del biglietto intero è di € 10, ridotto per studenti fino a 20 anni di € 5. Ingresso gratuito per i minori di anni 8. La prevendita abbonamenti è attiva presso la Libreria Ubik (ex Libreria Paolino), in Corso Vittorio Veneto 144 a Ragusa, tel 0932/626260. La rassegna musicale ha il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Ragusa, e dell’Assessorato Turismo Sport e Spettacolo della Regione Sicilia. Per info e prenotazioni telefonare al 366 9790999 e 3492993208, scrivere ad associazione.melodica@gmail.com o visitare il sito www.melodicaweb.it.

