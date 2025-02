La Sicilia sul podio della reputazione turistica: è la terza in Italia

La Sicilia si conferma tra le destinazioni più apprezzate d’Italia, conquistando il terzo posto nella classifica generale della reputazione turistica delle Regioni, elaborata da Demoskopika. Un risultato significativo che vede l’Isola posizionarsi subito dopo Toscana e Trentino-Alto Adige, a testimonianza dell’efficacia delle strategie messe in campo dal governo regionale e dall’assessorato al Turismo.

“La classifica Demoskopika – ha dichiarato l’assessore regionale al Turismo Elvira Amata – conferma il valore dell’azione che stiamo portando avanti. L’apprezzamento dei turisti emerge dai dati raccolti su oltre 78.000 strutture e attrazioni, valutate positivamente, e dalla crescente popolarità della Sicilia su Google Trends. Indicatori chiari di un sistema turistico che funziona sempre di più, generando sviluppo, professionalità e occupazione. Un’immagine rafforzata anche alla BIT 2025 di Milano, dove abbiamo raccontato l’Isola in tutte le sue sfaccettature, promuovendo la nostra offerta turistica in ogni stagione dell’anno.”

Un grande stand per un’esperienza immersiva

La Regione Siciliana ha partecipato alla BIT con un grande stand di 1.100 metri quadrati, offrendo a visitatori e operatori un’esperienza immersiva nelle bellezze del territorio. Ben 59 organizzazioni e imprese accreditate hanno avuto l’opportunità di promuovere le loro attività, in un contesto che ha favorito il dialogo e la collaborazione tra pubblico e privato.

“Alla BIT – ha aggiunto l’assessore Amata – abbiamo puntato su una narrazione corale, coinvolgendo tutta la filiera turistica in un’esperienza di forte impatto. Questa strategia ci ha permesso di rafforzare la sinergia con le realtà locali, un obiettivo che porto avanti sin dal mio insediamento. Con il presidente della Regione Renato Schifani, abbiamo presentato dati in costante crescita sulle presenze turistiche, segno del valore del nostro patrimonio e delle azioni messe in campo dal governo regionale.”

Un racconto corale della Sicilia

Alla BIT, il focus è stato sulle Destination Management Organisation (DMO), con la partecipazione di West of Sicily, Madonie Targa Florio, Sicilia Centrale, Islands of Sicily – Le isole della Sicilia e Valle dei Templi. Grande attenzione è stata riservata alla Costa del Mito, con Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025 e manifestazioni di risonanza internazionale come la Sagra del Mandorlo in Fiore.

Spazio anche ai parchi e alle aree marine protette, con la presenza dell’assessore al Territorio e Ambiente Giusy Savarino, e ai Borghi più belli d’Italia in Sicilia. Un talk dedicato ai trasporti ha visto la partecipazione dell’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò, con il coinvolgimento degli aeroporti siciliani e del Consorzio autostrade siciliane.

Sul fronte culturale, la Sicilia ha messo in evidenza la sua rete di eventi e festival, dai Carnevali storici al Palio dei Normanni, fino ai grandi appuntamenti come TaoBuk, Le Vie dei Tesori e Borghi dei Tesori 2025. Tra le attrazioni più suggestive, anche l’Inferno di Dante alle Gole dell’Alcantara. Un focus speciale è stato dedicato alle istituzioni culturali, con la partecipazione della Fondazione Federico II, della Fondazione Teatro Massimo di Palermo, del Teatro Massimo Bellini di Catania, del Teatro Vittorio Emanuele di Messina e della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana.

