La Sicilia resta arancione. Critiche dall'on. Nino Minardo per Governo nazionale e Regione - Ragusa Oggi

La Sicilia resta arancione. Critiche dall’on. Nino Minardo per Governo nazionale e Regione

Nessuna regione e’ in area rossa. Sono in area arancione le regioni Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta. Tutte le altre regioni, dunque anche le Marche, e province autonome sono in area gialla. E’ quanto prevedono le nuove ordinanze che il Ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmera’ in giornata. Le ordinanze andranno in vigore a partire dal 10 maggio.

Ed intanto dall’on. Nino Minardo, segretario regionale della Lega, arrivano critiche per Governo nazionale e Regione. Il parlamentare ne fa una questione di natura politica: “In Sicilia l’indice di contagio Rt è 0,89 nell’ultima settimana, era 1,02 la settimana scorsa di conseguenza oggi si poteva e si doveva andare in zona gialla anche senza le due settimane consecutive con Rt sotto l’1 – sottolinea Minardo – Purtroppo ogni appello al Ministro della Salute è risultato vano, ogni leale sprono al presidente della Regione altrettanto e siamo rimasti in zona arancione. Ci si è attaccati alle virgole e alle frazioni e piuttosto che al servizio dei cittadini la politica è restata al servizio degli algoritmi e dei centesimi. Così non va, la zona arancione non va bene! Al Ministro Speranza ricordo che il governo è sostenuto da un’ampia maggioranza di cui la Lega è parte importantissima, al presidente Musumeci dico che dobbiamo con determinazione lavorare affinché presto in Sicilia ci siano zona gialla e riaperture”.