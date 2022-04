La Sicilia candidata a regione gastronomica d’Europa 2025

La Sicilia sarà candidata al riconoscimento di “European Regions of Gastronomy”, ossia regione gastronomica d’Europa per il 2025.

Si tratta di un riconoscimento istituito nel 2016 da international institute of gastronomy, culture, arts and tourism, un’associazione senza scopo di lucro nata nel 2010. Dal 2012 collabora con consorzi di enti e agenti regionali nei settori della gastronomia, della cultura, dell’arte e del turismo. Attinge all’esperienza di una rete globale di esperti e lavora in collaborazione con organizzazioni intergovernative specializzate.

Adesso i tempi sono stretti, perché la Sicilia avrà meno di due mesi (entro il 31 maggio) per presentare il dossier che sarà valutato da una commissione. La stessa commissione, in caso di primo ok al dossier, sarà poi in Sicilia nel mese di luglio per “toccare con mano” quando scritto nel report. La decisione della commissione, sarà poi comunicata ad ottobre. Il riconoscimento prevede che per un anno in quella regione si organizzino eventi ed iniziative legate al mondo della gastronomia, dell’arte e della cultura. In un sapiente mix, però, che possa essere attrattivo per i turisti che sceglieranno di visitare la Sicilia proprio per “godere” di questi eventi. Saranno coinvolte aziende, istituzioni,enti e le università. Sarebbe la prima regione italiana a ricevere il riconoscimento. Qualche anno fa ci aveva provato senza successo la città di Bergamo e la sua provincia. Ma il dossier non aveva convinto la commissione.