La scuola primaria di via Milizie a Donnalucata fruibile ad inizio di anno scolastico

Le assicurazioni arrivano dall’Amministrazione comunale di Scicli dopo l’avvio dei lavori di ripristino dei cordoli dell’edificio e l’impermeabilizzazione dell’immobile di via Milizie nel centro della borgata sciclitana. Ad eseguirli l’impresa edile Giuseppe Alecci di Modica, per un importo di 89 mila euro. “Contiamo di completare i lavori interni alla scuola in tempo utile per l’apertura dell’anno scolastico – spiega il sindaco Mario Marino – sono in fase di ultimazione i lavori di rifacimento dell’impianto elettrico”. Un impianto, quello elettrico, obsoleto, pericoloso, non a norma che aveva portato lo scorso anno, con apposita ordinanza sindacale, alla chiusura dell’edificio scolastico di via Milizie ed al trasferimento dell’attività scolastica nel piano seminterrato della nuova chiesa di San Giorgio dove fin dall’inizio dell’anno scolastico 2022-2023 i bambini avevano potuto frequentare le lezioni portando serenità nelle famiglie che avevano lamentato la problematica condizione dell’impianto elettrico.

Dopo l’impianto elettrico è il turno del rifacimento delle pensiline esterne dell’edificio di via Milizie.

“Necessaria la sistemazione e la messa in sicurezza delle pensiline che mostrano uno stato di decadimento – spiega l’assessore alle manutenzioni, Enzo Giannone – sarà un intervento che porterà a consolidare uno stato di sicurezza nell’intero immobile dove da tempo sono ospitate alcune aule della scuola elementare della borgata sciclitana. L’edilizia scolastica è un settore da attenzionare e con l’ufficio tecnico stiamo lavorando su una serie di progetti volti a raggiungerla per garantire la piena insolumità degli alunni. Non dobbiamo dimenticare che nel passato in una sede scolastica di via Regina Margherita si registrò il crollo dell’intonaco dal tetto che per mera fortuna non causò danni ai bambini che si trovavano in aula. Vogliamo lasciarci dietro questi brutti ricordi”.