“La scuola che accoglie” finanziato dall’Unione europea. L’Istituto superiore “Quintino Cataudella” di Scicli vola alto

Un finanziamento a valere sul PNRR, il piano nazionale di ripresa e resilienza, con un intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado ed alla lotta alla dispersione scolastica. A presentare il progetto era stato, nei mesi scorsi, il dirigente scolastico Enzo Giannone sempre più convinto che la scuola può fare molto per aiutare i giovani ad uscire dai disagi del mondo moderno e di una società opaca ed incerta. Il progetto prevede la realizzazione di diverse attività. “L’obiettivo del progetto è quello di realizzare nella scuola azioni di integrazione, all’interno del curriculo, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, e di potenziamento delle competenze multilinguistiche di studenti e insegnanti – spiega Enzo Giannone – l’implementazione del progetto avverrà attraverso metodi innovativi di insegnamento e la condivisione di buone pratiche che arricchiscano le lezioni con un approccio laboratoriale e cooperativo, suscitando l’interesse e la curiosità, per valorizzare la crescita personale e professionale. Particolare attenzione sarà rivolta al superamento degli stereotipi e dei divari di genere”.

Il progetto, che gode di un finanziamento di circa 115 mila euro, prevede tre distinte linee.

Per venti ore ciascuno sono previsti 4 percorsi di mentoring e orientamento, di orientamento e formazione con un alunno per percorso: Italiano, Latino, Greco, Matematica, Fisica, Economia aziendale, Inglese. Sempre per venti ore previsti 13 percorsi per il potenziamento delle competenze di base, di

motivazione e accompagnamento con un gruppo di l0 alunni destinatari: Latino, Greco, Matematica, Fisica, Economia aziendale, Inglese. Per la durata di 30 ore sono previsti l0 percorsi formativi e laboratoriali co-curriculari con un gruppo di 9 destinatari: ICDL, Inglese certificazioni B1 e B.

