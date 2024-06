La sciclitana Valeria Carnemolla campionessa d’Europa insieme alla nazionale di basket over 40



Della nazionale femminile di basket over 40 da due anni fa parte anche Valeria Carnemolla, sciclitana cresciuta nella sua Donnalucata dove ha vissuto per anni con la famiglia. Pur impegnandosi nello sport che più l’affascina, la pallacanestro giocando nei tornei superiore regionali e nazionali.



Alla finale del XII° Campionato Europeo di MaxiBasketball FIMBA la nazionale over 40 è salita sul podio più alto vincendo l’oro europeo. Le ragazze della Over 55 femminile invece non sono andate oltre la medaglia d’argento cedendo in finale 27-49 alla collaudata formazione dell’Estonia. Napoletano, Galli e Serafica hanno realizzato 20 dei 27 punti delle azzurre.

Le assenze hanno pesato sul risultato: la squadra nata solo 2 anni fa è riuscita a ritagliasi come quella della Over 40 un posto nel podio continentale. Valeria Carnemolla oltre ad essere una cestista dalle grandi prestazioni e capacità è molto impegnata nel sociale dividendo la sua vita fra lo sport e l’aiuto ai bambini della Casa Gialla sul Molo cui dedica le sue giornate trasmettendo

