La sagra del pesce a Pozzallo, edizione 54. I tempi ed i soldi ad essa destinati

I venti di…guerra hanno soffiato per giorni. Alla fine la conferma su un evento che non verrà cancellato, almeno per quest’anno. L’edizione 54 si terrà fra l’1 ed il 3 settembre. Una tre giorni che si è concretizzata dopo aver avuto la certezza di quelle entrate che, di fatto, esonerano il Comune di Pozzallo da importanti impegni finanziari propri di questi eventi.

Dal bilancio comunale di palazzo La Pira uscirà, infatti, la sola somma di 1.118,44 euro.

Il resto della somma, fissata su 40.881,56 euro, arriva da altri bilanci. In particolare da due capitoli diversi dell’Assessorato regionale delle Autonomie locali con un contributo di 7 mila euro ed uno di 17.881,56; c’è poi il finanziamento concesso dall’Assessorato regionale al turismo per 10 mila euro, dal Libero Consorzio comunale di Ragusa arrivano 3 mila euro ed uno, sempre di 3 mila euro, è stato concesso dall’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia orientale. Dire che è stata una questua è dire troppo ma è chiaro che, per l’organizzazione della storica sagra del pesce di Pozzallo, si è vista un’azione corale di diversi soggetti finalizzata alla riuscita della festa del pescato.

La location sarà sempre la stessa: piazza Rimembranze.

Annessa ad essa anche la piazzetta sita sul lato sud-ovest. Gli indirizzi, al soggetto affidatario dell’evento, che escono da Palazzo La Pira sono chiari. Le pietanze dovranno essere serviti rigorosamente in stoviglie biodegradabili o riciclabili e con un prezzo al pubblico che deve arrivare al massimo a 10 euro; per le preparazione delle pietanze valorizzare il pescato locale e regionale; ci sarà uno spazio ad hoc gestito dall’associazione italiana celiachia Sicilia onlus per la promozione delle tematiche legate all’intolleranza al glutine. In ultimo la vigilia dovrà essere caratterizzata da una campagna pubblicitaria capace di veicolare l’evento gastronomico. Idee ed impegni chiari per tutti.