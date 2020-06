La Renault 4 dei francesi, simbolo del lockdown, avvistata a Ispica e a Ragusa - Ragusa Oggi

La Renault 4 dei francesi, simbolo del lockdown, avvistata a Ispica e a Ragusa

Vi ricordate la Renault 4 dei francesi protagonista, sua malgrado, di una polemica durante il lockdown? L’auto, infatti, aveva attraversato lo stretto di Messina in un periodo in cui, in teoria, il passaggio in Sicilia era interdetto ai turisti, ed era riservato invece soltanto ai siciliani che dovevano rientrare a casa o a chi doveva venire sull’isola per motivi lavorativi o gravi motivi di salute.

Il percorso effettuato dall’auto è stato “seguito” in queste settimane e la macchina è stata avvistata, in queste ore, sia a Ispica che a Ragusa.

L ‘auto era finita ad Aci Trezza, poi fu avvistata davanti casa di cinque spagnoli-argentini, due coppie e una bambina. Gli occupanti dell’utilitaria sono tre francesi, artisti di strada un po’ naif un po’ hippy che, partiti dalla Francia, erano già in Italia quando tutto è stato bloccato. Hanno attraversato la penisola fino ad arrivare in Sicilia, facendo infuriare il sindaco di Messina Cateno De Luca.

E’ inconfondibile, l’auto dei francesi: una vecchia Renault 4 carica fino all’inverosimile di bagagli, come una piccola casa ambulante.

Foto: Ragusa Abbogghia